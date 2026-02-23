El PP enmendará la Ley de Multirreincidencia para que no se "premie" a delincuentes con la regularización de migrantes

1062675.1.260.149.20260223140857 Archivo - La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del PP, a 15 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha avanzado este lunes que su partido enmendará la Ley de Multirreincidencia para evitar que la regularización masiva de migrantes que ha aprobado el Gobierno no sea un "coladero", no haya "impunidad" para el delito y no se "premie" a delincuentes.

En una rueda de prensa en la sede nacional de PP, tras la reunión del comité de dirección del PP, Gamarra ha señalado que es "un sin sentido estar luchando" contra la multirreincidencia, pero después con la regularización de migrantes haya personas que obtengan "un premio después de que tengan antecedentes policiales o que tengan procedimientos penales abiertos".

"No cabe la impunidad", ha exclamado Gamarra, que ha resaltado que la "residencia se gana, no se regala". A su entender, este procedimiento de regularización masiva "va provocar un verdadero coladero".

