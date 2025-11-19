El PP exige a Cerdán devolver el dinero de sus 'mordidas' y explicar su papel en la trama y el de Sánchez

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este miércoles al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán que, tras salir de prisión, devuelva a todos los españoles el dinero que ha conseguido a través de 'mordidas' y que aproveche para explicarles su papel en la trama de corrupción y el de su "mentor" y "número uno", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa desde el Congreso, Cerdán ha dicho que es "una buena noticia" para el PSOE y para todos sus compañeros que Cerdán haya salido de la cárcel pero ha recalcado que si lo hace es porque el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente considera que "ya no hay riesgo de destrucción de pruebas, no por ningún otro motivo". "Siento aguarles (a los socialistas) la fiesta", ha ironizado.

En todo caso, Tellado sostiene que el hecho de que Cerdán esté ya en la calle representa "una gran oportunidad" para que ofrezca una rueda de prensa "por fin" y dé cuenta de cuál es su papel en toda la trama, así como el de sus compañeros, especialmente el papel de Pedro Sánchez. "Que nos explique el papel de su mentor, al que llamaban en las grabaciones el 'número uno'", ha insistido.

El dirigente 'popular' le ha emplazado además a detallar en qué se gastaba él y su mujer, Paqui, los 6,7 millones de euros que cobró en 'mordidas' por sus amaños de obra pública, según se desprende del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))