El PP exige la dimisión de Mercedes González porque es "indigna" del cargo y una "deshonra" para la Guardia Civil

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios cargos del PP han vuelto a exigir este martes la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus contactos con la llamada 'fontanera del PSOE' Leire Díez y han recalcado que es "indigna" de seguir en su puesto y una "deshonra" para la Benemérita.

Esta petición del PP se produce pocas horas antes de que la directora general de la Guardia Civil comparezca en el Senado tras desvelar la Unidad Central Operativa (UCO) que tuvo varios encuentros con Leire Díez, la exmilitante del PSOE en el epicentro de una presunta trama pagada por este partido para tratar de desestabilizar investigaciones judiciales y a la propia UCO.

Tras el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la propia Mercedes González reconoció en un comunicado que se vio en dos ocasiones fuera de la Dirección General --la UCO constató "al menos tres reuniones"-- con Leire Díez.

TELLADO: "NO PUEDE SEGUIR NI UN DÍA MÁS EN EL PUESTO"

En declaraciones a los medios antes de presentar el desayuno informativo del presidente de Aragón, Jorge Azcón, organizado por el foro Nueva Economía, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que González "no puede seguir ni un día más en el puesto que ocupa".

"No puede seguir al frente de la Guardia Civil quien desde su cargo lo que ha hecho es permitir que se persigan a agentes de la UCO, que se persigan a agentes de la autoridad", ha afirmado, para añadir que es "indigna del cargo que ocupa".

Tellado ha señalado que "hay más responsabilidades porque si ha podido hacer todo lo que ha hecho, quien le ha nombrado y quien la mantiene en el cargo debe dimitir junto a ella", en alusión al ministro del Interior. "Por lo tanto, hace ya días que tanto Mercedes González como el señor Marlaska deberían haber dimitido de sus responsabilidades", ha abundado.

Después, en su intervención en el desayuno, Tellado ha reiterado que Mercedes González es "indigna de seguir en su puesto" porque se reunía "con la cloaca socialista que actuaba contra los servidores públicos" y es "incapaz de representar a esos que lo dan todo por la patria". A su juicio, ella lo que ha hecho "es darlo todo en favor de la mafia, la mafia socialista".

"Mercedes González es una deshonra para la Guardia Civil. Una directora contra la Guardia Civil que recibía a los sicarios que conspiraban contra la UCO, contra jueces, contra fiscales, contra periodistas y sabe Dios contra quién más", ha dicho.

Según ha dicho, lo hacía "todo para encubrir a Sánchez y a las diferentes investigaciones sobre la corrupción de sus allegados". "Delitos para tapar delitos. Eso es lo que ahora se está investigando. Escándalos al cuadrado", ha proclamado.

GAMARRA: "DEBERÍA HABER DIMITIDO YA"

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha señalado que la directora de la Guardia Civil "debería haber dimitido ya".

"Si con todo lo que ya se sabe todavía sigue ahí es la demostración de todo lo que tiene que proteger lo que ya es una organización criminal", ha asegurado Gamarra a su llegada al mismo desayuno.

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que cada día que pasa ven que "hay más socialistas dentro de la cloaca que fuera de la cloaca". "Y cada día es más escandaloso y más vergonzante para el conjunto de los españoles", ha exclamado.

Al ser preguntado qué espera el Partido Popular de la comparecencia de Mercedes González este martes en el Senado, Bendodo ha replicado que debe ofrecer aclaraciones. "Espero que dé explicaciones y sea sincera", ha finalizado en el mismo desayuno informativo.