El PP exige elecciones ya por la "inestabilidad" del Gobierno y Montero le replica que en sus CCAA perdieron la mayoría

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reclamado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que convoque ya elecciones porque su Gobierno es un "foco de inestabilidad" por sus "escándalos judiciales" o la falta de mayoría parlamentaria para aprobar los Presupuestos. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que van a traer las cuentas públicas al Congreso y ha recalcado a los 'populares' que las CCAA del PP tampoco tienen estabilidad en sus autonomías tras el "plante" de Vox.

"¿Me puede usted decir con qué grupo político se entiende el Partido Popular? ¿Cuál es la estabilidad que tiene el PP en los gobiernos que presiden en las comunidades autónomas? Si a ustedes les plantó la ultraderecha", ha espetado a la bancada del PP en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que es "insostenible" seguir así mientras al Gobierno le "estallan escándalos semana tras semana" y con derrotas parlamentarias continuas. "¿No ven la cara que se les queda cada vez que son vapuleados en esta casa?", ha exclamado.

"DAR LA ESPANTADA"

Por eso, Gamarra le ha afeado que se dedique a "resistir" cuando es un Gobierno "paralizado, rodeado por los escándalos" y "sin rumbo ni futuro". Además, y después de aplazar la senda de déficit, ha dicho a la ministra de Hacienda que hay "una cosa peor que perder votaciones" y es "retirar iniciativas para disimular la derrota", algo que supone "dar la espantada".

De la misma manera, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha recordado lo que decía en su día Pedro Sánchez cuando un Gobierno no aprobaba los Presupuestos y ha pedido convocar ya elecciones generales porque "no tiene mayoría social y ahora no tienen mayoría parlamentaria". A su entender, el Ejecutivo es "foco de inestabilidad" y "vive obsesionado por resistir".

En su turno, Montero ha presumido de la gestión del Gobierno para mejorar la vida de la "mayoría social de este país", "impulsar el crecimiento económico" o "blindar los servicios públicos" que el PP "privatiza".

Por el contrario, ha dicho que el PP hace una oposición "perjudicando los intereses de España" y "aprovecha las denuncias de organizaciones ultraderechistas para seguir planteando infundios" sobre el entorno de Pedro Sánchez, algo que ha tildado de "mezquino".

"Un partido que no sabe hacer oposición, está incapacitado para gobernar", ha dicho al PP.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))