PP exige explicaciones al Gobierno por la imputación de Zapatero: "el tinglado se desmorona y los capos empiezan a caer"

El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido esta mañana explicaciones al Gobierno por la imputación del expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales en la causa en la que se investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Esta empresa fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros en los primeros meses de la pandemia.

Tellado considera que esta imputación por "corrupción y blanqueo de capitales" es de una "gravedad extrema". "No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez", ha señalado el dirigente popular en un apunte en su cuenta de la red social X.

Por ello ha reclamado al Gobierno que de "explicaciones ya". En su opinión, "el tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer".