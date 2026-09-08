El PP exige al Gobierno "asumir responsabilidades" por el "varapalo" del Tribunal Supremo a la 'ley de nietos'

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, durante la celebración de la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Comité de Dirección del Partido Popular, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha reclamado este martes al Gobierno "asumir responsabilidades" por el "varapalo" del Tribunal Supremo a la llamada 'ley de nietos', que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados. A su entender, el Gobierno "pretendía con todo el descaro alterar las generales" para que Pedro Sánchez "se perpetuara en el poder".

Así se ha pronunciado después de que el Tribunal Supremo haya suspendido de manera cautelar el voto de las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo. Con una decisión, estima medidas solicitadas por Vox y la organización Iustitia Europa.

El primero en pronunciarse ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado en 'X': "Teníamos razón". Los 'populares' han denunciado estos meses que no se puede cambiar una ley por medio de una instrucción y ha acusado a Pedro Sánchez de pretender modificar el censo a meses de votar en unas elecciones, si bien fue Vox el que llevó este asunto a los tribunales.

"UN ESTADO DE DERECHO QUE FUNCIONA"

En un vídeo grabado difundido por el PP tras la decisión del Supremo, Ezcurra ha seguido la línea de Feijóo y ha asegurado que el Supremo acaba de "dar la razón al Partido Popular" y "el Gobierno va a tener que explicarse y asumir responsabilidades".

"Nos felicitamos por el varapalo de la Justicia al intento del Gobierno de meter a saco a cientos de miles de personas en el censo electoral, porque el Gobierno pretendía con todo el descaro alterar las elecciones generales para que Sánchez se perpetuara en el poder", ha aseverado, para añadir que "se ha encontrado con un Estado de Derecho que funciona", a pesar de "todos los intentos del Gobierno por acosar a jueces".

Excurra ha indicado que llevan mucho tiempo advirtiendo de que la instrucción de la llamada 'ley de nietos', "amplió la ley sin competencias" y ha convertido este proceso "en un coladero". Según ha añadido, "hoy el Supremo acepta medidas cautelares".

De esta forma, ha recalcado que el TS "confirma que aquí existe un problema de garantías", que es "exactamente lo que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "llevaban meses negando para camuflar su intento de ingeniería electoral".

PIDE AL GOBIERNO EXPLICAR POR QUÉ "SE SALTARON EL PROCEDIMIENTO"

Ezcurra ha señalado que hay "más de medio millón de nacionalidades ya concedidas y apenas un 2% de denegaciones" y ha añadido que se ha hecho "todo de prisa", "sin garantías" y "a pocos meses de unas elecciones".

"Raro, ¿no? No vamos a parar de denunciarlo. Los españoles merecen saber que Sánchez ha utilizado una instrucción de la hermana de Óscar Puente --ministro de Transportes-- para acelerar nacionalizaciones en masa, para rebajar garantías y alterar el censo electoral sin un debate parlamentario a la altura de una decisión de esa magnitud", ha denunciado.

Ezcurra ha preguntado por qué "se saltaron el procedimiento como acaba de confirmar hoy el Supremo" y "por qué ignoraron todas las advertencias". Además, ha emplazado al Gobierno a aclarar "por qué tratan de regalar en tiempo récord la nacionalidad española a cientos de miles de personas".

"Los españoles tenemos derecho a hacernos esta pregunta. Y los españoles, desde luego, tenemos derecho a saber la respuesta. Porque la nacionalidad española es un honor que no se regala", ha finalizado Ezcurra.

EL PP PIDIÓ LA NULIDAD DE LA INSTRUCCIÓN

Fuentes del PP han destacado que Feijóo lleva denunciando desde el mes de enero ese incremento del censo con la 'ley de nietos' y han recordado que el partido ha dirigido numerosas preguntas y petición de explicaciones al Gobierno en el Parlamento.

Además, en julio el PP registró ante la Secretaria de Estado de Justicia la petición de revisión de oficio y declaración de nulidad de pleno derecho de la instrucción firmada por Sofía Puente el 25 de octubre de 2022 por entender que esa instrucción, según el PP, "infla" el censo exterior más allá de lo que dice la ley.