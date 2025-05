El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, y el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, en una rueda de prensa en Génova - DAVID MUDARRA/PP

Bravo y Sémper piden la comparecencia urgente de Puente y dicen que, pese a pagar más impuestos, hay "peores servicios públicos"

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez una auditoria de toda la red ferroviaria tras el "caos" que se vivió este domingo en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid. Además, le ha solicitado que se devuelta cuanto antes el coste de los billetes, "a ser posible sin trámites" y que se "indemnice a los miles de viajeros afectados".

Así lo han reclamado en rueda de prensa el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, y el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, --tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo-- en la que también han pedido la comparecencia en el Parlamento del ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Asistimos a una nueva semana de caos, a una nueva semana de sobresaltos, con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados este Gobierno. Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo en nuestro país", ha arrancado Sémper su comparecencia, para añadir que el Ejecutivo de PSOE y Sumar está "agotando la paciencia de los españoles".

EL GOBIERNO ESTÁ "ABUSANDO DEL CIVISMO DE LOS ESPAÑOLES"

Según Sémper, el Gobierno con sus "múltiples frentes" está "abusando del civismo de los ciudadanos españoles". "Pagamos impuestos propios de un país avanzado, pero cada vez tenemos servicios públicos de un país en serio retroceso", ha enfatizado.

Así, ha recalcado que la jornada de este domingo con los trenes "no es propia de la cuarta economía del euro" y es "profundamente indignante", después de que "miles de viajeros" se quedaran "completamente abandonados durante horas por el Gobierno".

Sémper ha acusado al Ejecutivo de permitir que una veintena de trenes salieran hacia su destino "sabiendo que iban a sufrir retrasos". Además ha dicho que hay "un Gobierno claramente desinformador" porque habla de "sabotaje" y "culpa a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad".

"Este Gobierno siempre responde al mismo patrón, se lava las manos y la culpa es del resto", ha criticado, para recriminarle que ataque al PP por "preguntar y hacer su labor de oposición" después de que dejase "tiradas" a miles de personas.

Sémper ha recordado las declaraciones del ministro Puente "alardeando de que el tren vive en España el mejor momento de su historia". "Todo el día en las redes sociales insultando y una gestión claramente deficiente. Por eso, lo que le pedimos a este Gobierno y especialmente al ministro Óscar Puente son menos tuits y más soluciones", ha demandado.

A su entender, el Gobierno "no tiene la culpa del robo de cobre, si es que este hubiera sido el motivo principal de los retrasos, pero sí tiene la responsabilidad de cómo responder como país" tras lo ocurrido. Según ha dicho, había gente "tirada en los trenes a las que se le podía haber evacuado en autobuses" y "haber suministrado agua y víveres de primera necesidad".

"ENÉSIMO COLAPSO DE UN GOBIERNO COLAPSADO"

"Asistimos al enésimo, y no será el último, asistimos al enésimo colapso de un Gobierno colapsado. El presidente Sánchez aspira a que el colapso ferroviario de hoy tape el apagón del pasado lunes. A que el apagón tape el procesamiento del hermano del presidente. Vive con que el escándalo de cada día tape el del día anterior. Pero los escándalos no desaparecen, los escándalos se acumulan", ha proclamado Sémper.

El dirigente del PP ha hecho hincapié en el "deterioro de los servicios públicos" que hay con el Gobierno de Sánchez y ha subrayado que antes en España "se indemnizaba a los usuarios del tren cuando el tren llegaba tarde". "Hoy no sólo no llega tarde, sino que cuando nos montamos en los trenes no sabemos siquiera cuántas horas vamos a seguir en él", ha manifestado.

BRAVO EXIGE AL GOBIERNO "UNA RESPUESTA DE VERDAD"

En parecidos términos se ha expresado Juan Bravo --que se vio "atrapado" en uno de los trenes de Sevilla a Madrid, igual que otros dirigentes del PP--, quien ha indicado que la alta velocidad en España ha pasado de "ser un servicio modélico" a convertirse "en un modelo catastrófico con este Gobierno".

Bravo ha recordado también que hasta hace poco "se pagaba una indemnización" por retrasarse el AVE 15 minutos porque "lo importante" era que el tren fuese puntual. "Hoy eso se ha quitado para evitar estos pagos millonarios por el mal funcionamiento", ha dicho. "Una respuesta de verdad", ha apostillado.

El responsable de Economía del PP ha resaltado además que esto se produce en un momento en que "se recaudan más impuestos que nunca para tener los peores servicios públicos". De hecho, ha afirmado que en los tres primeros meses que llevan "son 9.000 millones de euros más en impuestos y cotizaciones".

"NO ES UNA EXCEPCIONALIDAD"

Por todo ello, ha anunciado que el PP solicitará la comparecencia urgente del ministro Puente en el Parlamento y exigirá al Gobierno que elabore una auditoría de toda la red ferroviaria porque lo que ha ocurrido hoy "no es una excepcionalidad" sino "es la normalidad de un Gobierno que está sobrepasado".

"El sistema está peor ahora que cuando estaba el señor Ábalos. Eso es porque ni para Puente ni para el otro la gestión era lo importante. Se han olvidado de la gestión, de la competencia de gestionar los recursos públicos", ha afirmado, para añadir que ambos "son ministros más pendientes de sus redes que de la gestión".