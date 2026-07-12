El PP exige al Gobierno reformar la ley de justicia gratuita para garantizar indemnizaciones "dignas" al turno de oficio

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, clausura el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Este Congreso Nacional de NNGG del PP sirve para elegir al candidato Dancausa como - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha anunciado este domingo, con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, una iniciativa para exigir al Gobierno la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita con el objetivo de reforzar este servicio y garantizar indemnizaciones "dignas" para los profesionales que prestan asistencia jurídica de oficio.

En su propuesta, los 'populares' sostienen que la justicia gratuita constituye un servicio público "esencial" y uno de los pilares del Estado de derecho, al garantizar el acceso a la defensa de las personas que carecen de recursos económicos suficientes y hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley.

En este sentido, el PP reprocha al Ejecutivo que siga aplazando la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y mantenga un sistema que, a su juicio, "no reconoce adecuadamente" el trabajo de abogados y procuradores ni atiende las reivindicaciones históricas de estos colectivos.

Entre las principales medidas, la formación de Alberto Núñez Feijóo reclama que la asistencia, defensa y representación jurídica gratuita sea indemnizada con independencia de que posteriormente se reconozca o no el derecho del justiciable a este servicio. Asimismo, el PP exige al Ministerio de Justicia que actualice de forma inmediata los baremos con los que se deben garantizar unas indemnizaciones dignas a los abogados de turno de oficio, recordando que el ministerio de Bolaños lleva sin actualizar de forma efectiva los baremos desde 2003, lo que ha provocado un "desfase acumulado" y una "pérdida de poder adquisitivo próxima al 40%".

La iniciativa también pide simplificar los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita por parte de los colegios profesionales e implantar un mecanismo de pago mensual que evite retrasos en los abonos a los colegios y a los profesionales.

Por último, el PP ha advertido de que el número de letrados adscritos al turno de oficio ha descendido un 14,14% en los últimos cinco años, un dato que atribuye a la falta de medidas eficaces por parte del Gobierno y que, en su opinión, sitúa al sistema "al borde del colapso".

UN PILAR BÁSICO DE LA DEMOCRACIA

En redes sociales, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha reconocido "el trabajo y la vocación" de los casi 40.000 abogados de oficio, que desarrollan una labor que supone "un pilar básico de la democracia".

Por ello, defiende "invertir más y mejor" en la Justicia frente a los "recortes" de Bolaños a los tribunales, y defiende la justicia gratuita y el turno de oficio por es "defender la libertad y la igualdad ante la ley".