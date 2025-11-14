El PP exige a Puente cumplir con indemnizaciones por retrasos en AVE: "Un ministro debe cumplir y hacer cumplir la ley"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este viernes al titular de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que "cumpla" con la ley de Movilidad Sostenible aprobada en el Congreso, que incluye indemnizar por los retrasos en AVE. Según ha recalcado, "un ministro tiene que cumplir y hacer cumplir la ley".

"¿Qué es eso de que un ministro anuncie, una vez que se aprueba una ley en el Congreso de los Diputados, que van a buscar la forma de no cumplirla? ¿Pero qué Gobierno tenemos en España? ¿Pero qué Gobierno de vagos y maleantes preside Pedro Sánchez?, ha exclamado.

Puente cuestionó este jueves la eficacia que tendrá la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible obligando a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, recordando que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia. Por su parte, Renfe rechazó volver a las indemnizaciones de 15 minutos de retraso y tildó de "populista" la medida.

"LAS LEYES ESTÁN PARA CUMPLIRLAS"

En una rueda de prensa en Alcorcón (Madrid), Tellado ha criticado que el ministro de Transportes asegure que hay que "buscar la forma" de no aplicar las indemnizaciones a los viajeros que sufren los retrasos de Renfe. "Pero ¿no decía usted que el tren en España vivía su mejor momento?", le ha interpelado.

En este punto, ha recalcado a Puente que "leyes están para cumplirlas y el Gobierno de España tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley". "Por mucho que vea a miembros de su partido delinquir y saltarse la ley, es que un ministro tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. Y su obligación es cumplir la ley", ha enfatizado.

Tellado ha reiterado que los pasajeros de Renfe que "sufren demoras injustificadas hay que indemnizarles, como se hacía antes" y ha recalcado que Puente "no está por encima de la ley". "Ya está bien de ensuciar y manchar el normal funcionamiento de los servicios públicos", ha manifestado, para subrayar que "no es normal que en España no se sepa a qué hora van a llegar los trenes, si es que llegan".

Al ser preguntado si el PP se plantea alguna actuación si al final el Gobierno no cumple con las indemnizaciones por retrasos en AVE, el secretario general del PP se ha limitado a insistir en que el ministro debe saber que "no está por encima de la ley".