El PP exige a Sánchez que aplique su doctrina y dimita en cuanto Ábalos sea condenado

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, en una rueda de prensa - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aplique su propia doctrina y presente su dimisión en cuanto su exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos sea condenado por el Tribunal Supremo por su implicación en el 'caso mascarillas'.

En rueda de prensa, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha comentado que no quería "pecar de radical ni traspasar límites" sobre lo que debería hacer Sánchez, en el caso de que se demuestre que "su mano derecha en el partido y en el Gobierno" robó durante la pandemia.

Pero sí ha leído textualmente las palabras que el PSOE y distintos ministros realizaron cuando se conoció la detención de Koldo García, exasesor de Ábalos y juzgado también por el 'caso mascarillas'.

EL PSOE PIDIÓ EL ESCAÑO A ÁBALOS CUANDO DETUVIERON A SU ASESOR

En concreto, ha recordado que la exvicepresidenta primera María Jesús Montero pidió la dimisión de Ábalos, pese a no estar todavía imputado, asegurando que ella sí sabría lo que hacer en su lugar, y su compañero Óscar Puente habló de la responsabilidad política de Ábalos "invigilando e ineligiendo". A esa responsabilidad también aludió la Ejecutiva del PSOE, que pidió directamente a Ábalos que entregara su acta "en 24 horas".

"Sabemos que Ábalos no está investigado, ni señalado, ni imputado. Su nombre no figura en la investigación que todos ustedes conocen. No nos elegimos en jueces, no somos fiscales, no juzgamos, pero consideramos que existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega de su acta de diputado se produzca en las próximas 24 hora", dijo textualmente el PSOE en aquel entonces.

En este contexto, Muñoz ha hecho suyas las palabras del PSOE y ha preguntado a Sánchez si, al igual que exigió a los suyos, entregará su acta "en las próximas 24 horas" si Ábalos acaba siendo condenado, pese a no estar investigado, ni señalado, ni imputado". Y, evocando lo declarado por Puente, también ha interrogado al jefe del Ejecutivo si dimitirá en el caso de que la justicia confirma que Ábalos "corrompió" al Gobierno, entendiendo que también tiene "una responsabilidad política invigilando e ineligiendo".

A su juicio, Sánchez ya tenía que haber dimitido hace "mucho tiempo" por los casos de corrupción que afectan a su familia, y también "por no tener presupuestos, por tener un gobierno paralizado o por haber hecho una legislatura de mentira".

Ester Muñoz ha aprovechado también para dirigirse a los socios del Gobierno para preguntarles qué harán ellos si hay condena para Ábalos, puesto que, según sus palabras, ésta puede ser "la primera de lo que puede estar por llegar". "Yo no sé hasta dónde van a soportar ser cooperadores de esta corrupción". ha concluido.

Y QUE MONTERO "SE LEVANTE DEL SOFÁ" Y DIMITA

Pero la dirigente 'popular' no sólo ha cargado contra Sánchez, sino también contra Montero, ahora candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, a la que ha echado en cara que mantuviera en el Ministerio de Hacienda hasta hace menos de un año "a un señor hoy imputado por cohecho y al que la Policía le acaba de descubrir fajos de billetes en una barbacoa, en el baño y en los libros de su casa".

Tras recordar que en su día Montero destacó la "honestidad y honradez" de su colaborador, Muñoz le ha subrayado que ella sí sabría lo que habría que hacer habiendo estado en el cargo que ocupaba la vicepresidenta.

Y retomando un controvertido mensaje en redes sociales de la socialista Montse Mínguez, la portavoz del PP ha comentado que "la que se tenía que levantar del sofá era María Jesús Montero, que ha sido incapaz de tener los presupuestos a esta Cámara siendo vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda" y "ya de paso presentar su dimisión, porque las personas a las que ella nombraba están siendo investigadas".