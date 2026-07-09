El PP exige a Sánchez que dimita tras apuntar la UCO a su exjefe de gabinete: "Es el centro de todas las tramas"

1102993.1.260.149.20260709144848 Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, presentan una proposición no de ley sobre la tenencia ilegal de armas blancas, a 17 de abril de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha exigido de nuevo este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que asuma "responsabilidades políticas de inmediato" y "dimita", después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunte a su exjefe de gabinete. "No es que Sánchez no sepa nada, sino que es el centro de todas las tramas", ha enfatizado.

En concreto, un informe de la UCO señala que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, en lo que resultó una contratación "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.

En un vídeo grabado enviado a los medios, Gamarra ha afirmado que "no hay semana sin nuevo informe sobre las cloacas sanchistas" y ha añadido que el de hoy "es terrible" porque recoge "más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz".

"Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del Gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen. Y el informe de hoy apunta directamente a quien fuera jefe de gabinete del propio Sánchez, un amigo personal y uno de sus máximos colaboradores que le auparon a Moncloa", ha manifestado.

Gamarra ha recalcado que la UCO está señalando a Juan Manuel Serrano "por su presunta participación tanto en el amaño de contrataciones en Correos como en la cloaca socialista de Leire y Cerdán". Según ha añadido, "existen indicios de contratos fraudulentos en una empresa pública como es Correos".

Es más, ha destacado que "la contratación de Leire en Correos estaba preparada de antemano hasta el punto de adaptar el perfil del puesto a su propio currículo". "Un perfil a medida para la fontanera en un Gobierno hecho a medida para la corrupción. Un contrato a medida con el que con fondos públicos habríamos pagado las andanzas de Leire como fontanera", ha afirmado, para exclamar con ironía si "quien sabe si ésta es una nueva razón para que el PSOE no presente una querella contra Leire".

CREE QUE SE USO DINERO PÚBLICO PARA "FINANCIAR LA CLOACA SANCHISTA"

Gamarra ha preguntado si se "se utilizó dinero de todos los españoles para financiar la cloaca sanchista" "¿Se ha estado utilizando dinero público para atacar al Estado? Y con la contratación de Leire desde Correos todo apunta a que sí", ha afirmado.

A su entender, la sede del PSOE es "el epicentro de la corrupción", ya que, según ha dicho, "justo dos días después de la famosa carta lacrimógena a la ciudadanía de Pedro Sánchez, tuvo lugar una reunión en Ferraz para orquestar todo con los máximos dirigentes de la Secretaría de Organización", encabezados por Santos Cerdán, que era secretario de Organización del PSOE.

Gamarra ha recalcado que Sánchez es "es el máximo responsable político de toda esta trama de corruptelas infinitas" y por ello debe asumir "responsabilidades de inmediato" porque "todo lo contrario es un insulto a todos los españoles".

"Estamos hablando de su exjefe de gabinete, de su exsecretario de Organización, de la actual gerente del PSOE, de un secretario de Estado de su gobierno y hasta de su director de Comunicación. Cuanto más sanchistas, más corruptos. Cuanto más cerca están de él, más se corrompen", ha enfatizado.

VE A SÁNCHEZ EN UN "CALLEJÓN SIN SALIDA"

La vicesecretaria del PP ha indicado que Sánchez no puede hacerles creer que no conocía a ninguno de ellos personalmente, como pasó con el exministro José Luis Ábalos y ha sentenciado que el presidente del Gobierno "es el centro de todas las tramas".

Gamarra ha asegurado que la situación "es ya políticamente insostenible" y Pedro Sánchez está en un callejón sin salida" y "acorralado por cientos ya de informes". A su juicio, lo único que le queda por hacer es "dejar de desprestigiar el nombre de España, dimitir y convocar elecciones por toda esta corrupción sistémica".