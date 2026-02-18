El PP exige desde el Senado al Gobierno la transferencia "plena" de la titularidad de la AP-9 a Galicia

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho valer este miércoles su mayoría absoluta en el Senado para aprobar una iniciativa con la que insta al Gobierno a transferir a la Xunta de Galicia la titularidad de la autopista del Atlántico AP-9, así como las competencias sobre el régimen jurídico de su concesión administrativa y las funciones y servicios ejercidos hasta ahora por la Administración General del Estado.

La iniciativa de los 'populares' ha contado con el apoyo de Junts y el BNG, mientras que otros socios del Gobierno como PNV, ERC o EH Bildu han optado por la abstención. PSOE y Vox han votado en contra de esta moción.

Para los 'populares', el Gobierno central mantiene un "bloqueo deliberado" en el Congreso de los Diputados, donde, según han denunciado, se han acumulado hasta 60 prórrogas del plazo de enmiendas a la proposición de ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego.

Así consta en la moción --iniciativa no vinculante--, a cuyo texto ha tenido acceso Europa Press, en la que el PP defiende una "transferencia plena". "Hablan de transferir solo la gestión, pero no la titularidad, es decir, aparentar sin ceder el control real. Eso no es cumplir con Galicia, eso es engañar a Galicia", ha sostenido el senador 'popular' José Manuel Balseiro Orol, durante el Pleno de la Cámara Alta.

En el texto, los 'populares' recuerdan que el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición de ley para reclamar esta transferencia y critican que su tramitación en el Congreso estuvo marcada por "obstáculos" y sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas que, a su juicio, suponen un "bloqueo" a una demanda que aseguran que cuenta con un amplio respaldo social.

En este sentido, el PP ha subrayado que la transferencia "no es un capricho", sino "justicia institucional, respeto al autogobierno y coherencia democrática", y ha reclamado que el Gobierno actúe tras haber reiterado por escrito que el contrato de concesión administrativa de la AP-9 "está plenamente en vigor" y que, por tanto, "no procede su rescate".

ENMIENDAS PSOE Y BNG: "RIGOR JURÍDICO Y PRÓRROGA ILEGAL"

Ante esto, el Grupo Socialista y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han presentado enmiendas, ambas rechazadas por los 'populares'. El senador socialista Manuel Mirás Franqueira ha subrayado que la AP-9 "no es una infraestructura cualquiera", sino un "eje vertebrador" que conecta puntos estratégicos, por lo que cualquier decisión debe adoptarse "con rigor jurídico, memoria política y responsabilidad institucional".

Además, Mirás ha recordado que la concesión fue ampliada hasta 2048, bajo el Gobierno de José María Aznar, y que el contrato "sigue plenamente vigente", lo que condiciona cualquier actuación.

Por ello, el PSOE ha planteado consolidar las bonificaciones actuales y ha solicitado informes técnicos, jurídicos y financieros "necesarios" antes de abordar un posible traspaso. "La política útil no consiste en cambiar el titular administrativo de una autopista, sino en garantizar que los ciudadanos paguen menos", ha afirmado Mirás, defendiendo que el objetivo debe ser avanzar hacia la gratuidad de la AP-9 desde "la eficacia y la sostenibilidad".

Por su parte, la senadora del BNG María Carmen Da Silva Méndez ha reclamado el inicio de los trámites para anular la prórroga "ilegal, según la Comisión Europea, de la concesión hasta 2048. Esta prórroga, aprobada bajo el Gobierno de Aznar, tiene como consecuencia la "penalización a Galicia" con el pago de peajes. "Es una estafa a la sociedad gallega", ha sentenciado Da Silva.

EL PP ANTE LAS ENMIENDAS: "AUTÉNTICA VERGÜENZA E INSULTO A GALICIA"

Ante esto, la senadora 'popular' Nidia María Arévalo Gómez ha calificado las enmiendas del PSOE y del BNG de "una auténtica vergüenza y un insulto a Galicia", al considerar que ambos partidos se contradicen de la posición que respaldaron en el Parlamento gallego, donde apoyaron por unanimidad esta iniciativa.

A su juicio, los socialistas "tienen un discurso en Galicia y otro en Madrid" y mantienen "secuestrada" la iniciativa legislativa en el Congreso, que, según ha denunciado, tras acumular hasta 60 prórrogas del plazo de enmiendas. "Es una burla", ha afirmado durante su intervención.

Con la aprobación de esta iniciativa, el Senado insta formalmente al Ejecutivo a proceder al traspaso de la AP-9 a la Xunta de Galicia, una transferencia que, según el PP, "no es un capricho, es justicia institucional, respeto al autogobierno y coherencia democrática".