El PP exige visionar en el Congreso los vídeos de la tragedia de Melilla y no descarta apoyar una investigación

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha exigido este miércoles que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, comparezca de nuevo en el Congreso para dar cuenta de la tragedia que tuvo lugar en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio y que remita a la Cámara las imágenes grabadas en la valla y no ha descartado acabar apoyando la comisión de investigación sobre estos hechos que solicitan Unidas Podemos y otros socios del Gobierno.

Así lo ha anunciado en el Congreso la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha subrayado que "hay que saber la envergadura de lo que ocurrió y las responsabilidades". "Hay que llegar hasta el final", ha dicho en los pasillos del Congreso.

La 'número dos' del PP ha indicado que el reportaje de la BBC sobre esta tragedia ha dejado claro que, en contra de lo que dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, éste no es "un asunto bien resuelto". "Hubo decenas de muertos y heridos y se debe saber la verdad. No cabe mirar para otro lado cuando la opinión pública internacional está mirando a España", ha aseverado Gamarra.

En este contexto, ha pedido que Marlaska vuelva a dar explicaciones ante el Pleno del Congreso donde ya compareció "a rastras y oculto muchísimas cosas" y que, además, permita que los diputados vean todos los vídeos grabados por las cámaras de la frontera aquel día.

"Si no mandan las imágenes, nos reservamos todo tipo de acciones para conseguir que puedan verse", ha anticipado la portavoz 'popular', quien ha rehusado opinar si, a juzgar por las imágenes del documental de la BBC, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actuaron aquel día de manera desproporcionada. "Lo fundamental es poder ver todas las imágenes, no tenemos por qué ver todo lo que tiene Interior a través de un medio de comunicación extranjero", ha dicho.

En este contexto, ha explicado que aunque inicialmente el PP no apoyó la comisión de investigación que solicitaron varios grupos el pasado verano porque no compartían "su enfoque", ahora no descartan si votar a favor. "Si es necesario llegar hasta ese punto, por supuesto", ha comentado, recalcando que "hay que llegar hasta el final".