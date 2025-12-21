El PP gana en Fuente de Cantos, el pueblo pacense donde fueron sustraídos 124 votos de la caja fuerte de Correos

Ciudadanos ejercen su derecho al voto con motivo de las elecciones autonómicas en Extremadura en un colegio electoral, a 21 de diciembre de 2025, en Mérida, Badajoz, Extremadura (España). - Javier Cintas - Europa Press

El Partido Popular ha logrado ser el partido más votado en Fuente de Cantos (Badajoz), el municipio extremeño situado en el eje de la Vía de la Plata, con un 52,8 por ciento y un total de 1.256 votos.

En la madrugada de este jueves fue sustraída la caja fuerte de la oficina de Correos de la localidad pacense, que contenía 14.000 euros y 124 votos emitidos para las elecciones a la Asamblea de Extremadura.

Junto a este robo, también se produjeron otros durante la misma madrugada en las oficinas de Correos de Santa Amalia y Torremejía, donde sólo se sustrajeron artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo.

Así las cosas, el PP ha resultado la formación más votada, por delante del PSOE que tan sólo ha alcanzado el 22,5 por ciento con 535 votos, muy seguido de Vox con 344 votos. La cifra de participación ha sido del 63,8 por ciento, un 16,1 por ciento menos que en las elecciones autonómicas de 2023.

