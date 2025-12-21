El PP gana en Villanueva de la Serena (Badajoz), la ciudad que Gallardo gobernó más de veinte años

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, participa en el acto de cierre de campaña electoral, a 19 de diciembre de 2025, en Villanueva de la Serena, Badajoz, Extremadura (España). Gallardo afronta la recta final de la c - Javier Cintas - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha logrado, con el 38,6 por ciento de los votos, ser el partido con mayor respaldo en Villanueva de la Serena (Badajoz), la localidad natal del candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que gobernó como alcalde entre los años 2003 y 2024.

El PSOE ha quedado en segunda posición con 30,6 puntos, por delante de Vox (18,9 por ciento) y Unidas por Extremadura (8,6 por ciento). En las elecciones autonómicas del año 2023, los socialistas fueron los más votados con el 50,1 de los votos, por lo que la formación de Gallardo ha perdido casi veinte puntos en dos años.

Gallardo accedió por primera vez a la Alcaldía de Villanueva de la Serena, ciudad de la comarca de las Vegas Altas con 25.773 habitantes, en el año 2003, devolviendo el poder local al PSOE tras ocho años en la oposición.

Al frente de este ayuntamiento se mantuvo durante seis legislaturas con sucesivas mayorías absolutas. El 20 de marzo de 2024 dejó la Alcaldía en manos de la vicealcaldesa, Ana Belén Fernández.



