El PP ilustra la campaña "Por Huevos" de Igualdad con una foto de Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo

Fotografía tomada en 2017 en Aldeanueva del Ebro (La Rioja) en la campaña de las elecciones primarias del PSOE. Junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aparecen Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. - CUENTA DE 'X' DE ESTER MUÑOZ

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha querido dar la vuelta a la campaña 'Por huevos' que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad poniendo como ejemplo de esa masculinidad tóxica una foto en a que coinciden el presidente Pedro Sánchez con tres implicados en investigaciones judiciales de corrupción: el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García Izaguirre y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

En su mensaje en la red social X, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que se destinen dinero a esas campañas de publicidad cuando el Gobierno viene diciendo que no hay dinero para financiar la atención a pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Llevan un año diciendo que no encuentran dinero para los pacientes de ELA. De tomadura de pelo en tomadura de pelo", denuncia.

Y para ilustrar esta campaña de Igualdad, que busca sensibilizar a la sociedad sobre "la necesidad de una transformación cultural hacia masculinidades más igualitarias y corresponsables", la dirigente del PP ha escogido una fotografía de Sánchez tomada en febrero de 2017 en Aldeanueva del Ebro (La Rioja), durante la campaña de las elecciones primarias del PSOE.

Junto a Sánchez están el alcalde del municipio riojano, Ángel Fernández; y la dirigente regional socialista Concha Andreu, pero en el lado izquierdo aparecen quienes acompañan al entonces candidato a la Secretaría General: Ábalos, Santos Cerdán, y, más retirado, Koldo; los tres se encuentran actualmente apartados del partido y del Gobierno tras ser investigados por distintas tramas de corrupción.

"Por cierto, la imagen que mejor ilustra el 'Por huevos' era gratuita y nos la ha dado el PSOE", comenta la portavoz 'popular' junto a una noticia sobre el coste de dicha campaña publicitaria.