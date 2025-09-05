El PP ilustra la campaña "Por Huevos" de Igualdad con una foto de Sánchez, Ábalos, Cerdán y Koldo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El PP ha querido dar la vuelta a la campaña 'Por huevos' que ha puesto en marcha el Ministerio de Igualdad poniendo como ejemplo de esa masculinidad tóxica una foto en a que coinciden el presidente Pedro Sánchez con tres implicados en investigaciones judiciales de corrupción: el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García Izaguirre y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En su mensaje en la red social X, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha criticado que se destinen dinero a esas campañas de publicidad cuando el Gobierno viene diciendo que no hay dinero para financiar la atención a pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). "Llevan un año diciendo que no encuentran dinero para los pacientes de ELA. De tomadura de pelo en tomadura de pelo", denuncia.
Y para ilustrar esta campaña de Igualdad, que busca sensibilizar a la sociedad sobre "la necesidad de una transformación cultural hacia masculinidades más igualitarias y corresponsables", la dirigente del PP ha escogido una fotografía de Sánchez tomada en febrero de 2017 en Aldeanueva del Ebro (La Rioja), durante la campaña de las elecciones primarias del PSOE.
Junto a Sánchez están el alcalde del municipio riojano, Ángel Fernández; y la dirigente regional socialista Concha Andreu, pero en el lado izquierdo aparecen quienes acompañan al entonces candidato a la Secretaría General: Ábalos, Santos Cerdán, y, más retirado, Koldo; los tres se encuentran actualmente apartados del partido y del Gobierno tras ser investigados por distintas tramas de corrupción.
"Por cierto, la imagen que mejor ilustra el 'Por huevos' era gratuita y nos la ha dado el PSOE", comenta la portavoz 'popular' junto a una noticia sobre el coste de dicha campaña publicitaria.