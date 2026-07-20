PP insta al PSOE a condenar la actuación de los "cachorros borrokas" de Bildu en Bilbao y Navarra en la final de Mundial

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra. - PARTIDO POPULAR - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha emplazado este lunes al PSOE a condenar durante la final del Mundial la actuación en Bilbao (Vizcaya) y en la localidad navarra de Berriozar de los "cachorros borrokas" de Bildu, el "único partido que hoy sostiene sin discusión a Pedro Sánchez en la Moncloa".

"Esos sí son fascistas porque han intentado estropearlo otra vez, ¿no?. Los nietos de los terroristas haciendo terrorismo en la España normalizada de Sánchez", ha declarado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Ezcurra ha criticado "la empecinada obsesión de los fascistas habituales" y ha recalcado que "los mismos que intentaron anoche tirar una pantalla en Bilbao", "son los mismos que intentaron amedrentar a unos chavales que estaban viendo el partido de fútbol en una terraza en Navarra".

La vicesecretaria del PP ha querido mandar un "abrazo fortísimo" al PP vasco y la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Ester Martínez, que estaba en el lugar de los hechos, por su "valentía" anoche.

"¿DÓNDE ESTÁ EL MINISTRO TUITERO?"

"Son exactamente los cachorros borrokas del único partido que hoy sostiene sin discusión a Pedro Sánchez en la Moncloa. Por cierto, los mismos a los que Pedro Sánchez les entregó la alcaldía de Pamplona", ha enfatizado.

Dicho esto, Ezcurra se ha dirigido al PSOE. "La pregunta es, ¿condena el Partido Socialista estos hechos? ¿Dónde está el ministro tuitero hoy? ¿No va a levantar la alerta antifascista ante los graves hechos que sucedieron ayer?", se ha preguntado, en alusión al titular de Transportes, Óscar Puerte.

Ezcurra ha señalado que "afortunadamente" el júbilo por la victoria de la selección española "ha ganado" y ha defendido la "libertad" de los españoles de celebrar ese triunfo donde les de "la realísima gana". "Y como diría Rajoy, pues hoy los españoles somos más felices. Somos más felices, nos hemos despertado emocionados por el fútbol", ha finalizado.

INCIDENTES EN BILBAO Y NAVARRA

Los altercados en Bilbao se produjeron unos cuarenta minutos antes de que comenzara el partido de España contra Argentina. Algunos participantes de la marcha convocada ayer por la tarde por Zazpi Baietz en apoyo a la selección vasca (Euskal Selekzioa) se dirigieron hacia el parque e irrumpieron por detrás de la pantalla gigante y empezaron a tirar vallas, provocar destrozos y lanzar diversos objetos como botellas.

En el ataque, los saboteadores lograron parar la emisión de la pantalla tras arrancar unos cables, aunque posteriormente se pudo reanudar, todo ello en medio de una amplia presencia policial por parte de la Ertzaintza. En el lugar se encontraba la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, Esther Martínez, quien se enfrentó a ellos y reprochó su actitud a estas personas.

En el caso de Navarra, la agresión se perpetró por un grupo de encapuchados la pasada noche a un grupo de militares que seguían el España-Argentina en la terraza de un bar de la localidad navarra de Berriozar, cercana a Pamplona.

Algunos encapuchados portaban barras y otros objetos para cometer la agresión y, tras unos segundos en los que atacaron a los aficionados, se retiraron del lugar. Varias de las personas que estaban en el bar siguiendo el partido resultaron heridas. La Guardia Civil y la Policía Foral están investigando de forma conjunta los hechos.