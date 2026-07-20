Vox anuncia denuncias contra los agresores de aficionados de la selección española de fútbol en Berriozar y Bilbao

Archivo - El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha anunciado este lunes que la formación denunciará a los individuos que agredieron a un grupo de aficionados, supuestamente militares, que veían la final del Mundial en un bar de Berriozar (Navarra) y a los que intentaron boicotear una pantalla gigante instalada para hacer lo propio en el Parque de Doña Casilda en Bilbao (País Vasco), aún sin identificar.

En rueda de prensa en la sede nacional del partido, Fúster ha calificado lo ocurrido de "violencia, odio e intimidación". "Nadie debe sentir miedo por llevar su bandera", ha asegurado. Si bien no ha responsabilizado a nadie directamente, el portavoz ha aludido a que "el mundo de ETA" aún existe, aunque la banda terrorista esté "inactiva o disuelta".

"Muchos terroristas están en las cárceles no arrepentidos, alguno se ha muerto jactándose de los crímenes y la rama política de ETA está en las instituciones gracias a Pedro Sánchez", ha señalado, en alusión a EH Bildu. En esta línea, ha exigido "responsabilidades" a los actores que "llevan años financiando y blanqueando" a los radicales, aunque no ha mencionado a nadie específicamente.

FELICITACIÓN A LA SELECCIÓN

Al margen de estos sucesos, Fúster ha felicitado a la selección española de fútbol por su triunfo en el Mundial, y ha asegurado que este ha sido posible porque han sido "un equipo, no una suma de estrellas que buscan su minuto de gloria". Un equipo "unido, disciplinado y generoso", ha alabado, destacando también su "talento" y "fortaleza".

Así, ha aprovechado para cargar contra Sánchez por "representar todo lo contrario" a la selección: "No sabe a qué juega, no sabe proteger nuestras fronteras, empleos, soberanía energética, derechos de los españoles (*), juega a la corrupción, al encubrimiento y a la supervivencia personal", ha afirmado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, felicitó a la selección española por su triunfo el domingo. "Gracias a los jugadores, al seleccionador y a todo el equipo que, para orgullo de generaciones, ha llevado la bandera de España tan lejos, tan arriba", escribió en la red social X, acompañando el texto con un 'selfie' en el que aparecen él y su hijo pequeño.