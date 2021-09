El PP invita a Bolaños a dimitir si se declara inconstitucional el segundo estado de alarma y Vox le reta a irse ya

El ministro defiende las medidas adoptadas y subraya que el Gobierno agotará la legislatura

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha avisado este jueves al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de que si el Tribunal Constitucional declara inconstitucional también el segundo estado de alarma decretado por el Gobierno por la pandemia, "sólo le quedará la salida de la dimisión", mientras que la dirigente de Vox, Macarena Olona, lo ha retado a dar ese paso de forma inmediata, entre otras cosas, por haber diseño el primer estado de alarma, ya censurado por el Alto Tribunal.

Así lo han dicho ambas durante sus respectivas intervenciones en la Comisión Constitucional del Congreso, donde Bolaños ha comparecido para dar cuenta de los planes para su departamento, dos meses después de su nombramiento.

Olona, igual que ha hecho también el diputado de UPN Carlos García Adanero, ha lamentado que nadie dimitiera tras el primer fallo del TC del pasado mes de julio, y ha emplazado a Bolaños a dimitir ya como "arquitecto jurídico" del Palacio de la Moncloa y responsable, entre otros asuntos, del decreto del primer estado de alarma.

La diputada de Vox ha recordado el pasado de Bolaños como secretario general de la Presidencia, formando tándem con "el defenestrado" Iván Redondo. "En Moncloa se les conocía como Oliver y Benji", ha dicho, antes de acusar a Bolaños de haber "apuñado por la espalda" al ex director de Gabinete de Pedro Sánchez.

JURISTA AL SERVICIO DE LA MALDAD

Además, ha sostenido que su nombre deberá "quedar grabado en la historia de España" para que le juzguen futuras generaciones como responsable "de los ataques más obscenos al Estado de derecho y la democracia".

En concreto, ha centrado parte de su intervención en los estados de alarma para hacer frente a la pandemia y ha acusado a Bolaños de diseñar la estrategia que ha sido anulada por el Tribunal Constitucional y por la que, según ha censurado, nadie ha dimitido aún. A su juicio, se trata del fallo "más grave en la historia de la democracia" porque supuso "la cercenación de derechos de 47 millones de españoles".

"Es usted un jurista al servicio de la auténtica maldad que esconde este Gobierno, dispuestos a transgredir todas las líneas legales y constitucionales que sean necesarias", ha acusado antes de pedir su dimisión.

INCONSTITUCIONALIZA TODO LO QUE TOCA

De su parte, la portavoz del Grupo Popular ha definido al Gobierno como "un atropello jurídico y constitucional en si mismo" porque "inconstitucionaliza todo lo que toca".

"El Ejecutivo es el mayor peligro para el Estado de Derecho", ha abundado Gamarra, quien ha avisado a Bolaños de que "como fontanero de esa chapuza de ilegalidad" que, en su opinión, fueron los estados de alarma, si el Constitucional considera que el segundo tampoco se ajustó a la Carta Magna, "no le quedará otra salida" que "dimitir".

Bolaños ha replicado a ambas dejando claro dos cosas: que no piensa dimitir y que el Gobierno va a agotar la legislatura. Además, ha aprovechado para resaltar que estos dos partidos coincidan en pedir su dimisión y en que su único proyecto para España es pedir elecciones anticipadas, la dimisión el presidente del Gobierno y de "unos cuantos ministros".

NO ME ENCONTRARÁN EN EL BARRO

El ministro ha agradecido a Olona el "perfil literario" propio de "novela negra" que le ha dedicado. "Le agradezco que me dedique tanta importancia, pero la realidad es diferente", le ha puntualizado, ignorando el grueso de sus descalificaciones porque, según ha subrayado, a él no le va a "encontrar en el barro" sino "buscando el diálogo".

También se ha proclamado "orgulloso" de haber formado parte del equipo jurídico que diseñó lo estados de alarma porque, ha remarcado, lo hicieron para salvar vidas y sin recurrir a un estado de excepción que les habrían dado unos "poderes desorbitados" que el Gobierno ni quería ni necesitaba.

Asimismo, ha echado en cara a Olona lo que considera las incoherencias de Vox, ya que sacan pecho por haber sido lo primeros en pedir el estado de alarma, apoyaron la primera prórroga y luego lo llevaron al TC.

LES FALTA POSO, CRITERIO Y MADUREZ

También ha apuntado a la falta de coherencia con la que, a su juicio se ha venido conduciendo el PP en todo lo relativo al estado de alarma. "No hay quien les siga", ha dicho, achacándoles "falta de criterio, poso y madurez" por haber apoyado casi todas las prórrogas de una medida que, supuestamente, les parecía inconstitucional.

"Su único criterio es lo contrario de lo que digamos ¿Eso les parece serio?", ha preguntado a la portavoz 'popular', quien en su último turno le ha recordado que el PP apoyó las prórrogas por responsabilidad pero que, a la vez, advertía de que se trataba de "un estado de excepción encubierto".

Además, Gamarra ha mostrado su deseo de que, en esta ocasión, el Gobierno no "empiece a presionar" a los magistrados del Tribunal Constitucional como, según ha subrayado denunciaron algunos de ellos cuando se deliberaba sobre el primer estado de alarma. "Espero que no vuelvan a hacer algo tan feo y por lo que, por cierto, no han asumido ningún tipo de responsabilidad", ha remachado.

"Nunca hemos presionado a los magistrados del TC, estoy seguro de que ustedes tampoco, respetemos su independencia", ha reclamado Bolaños en su última intervención.