El PP se lanza contra Montero, Alegría y Martínez, candidatos electorales de PSOE, tras el pacto en financiación con ERC

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado este jueves contra los candidatos del PSOE en Aragón, Castilla y León y Andalucía --la exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, y la vicepresidenta María Jesús Montero-- tras el acuerdo en materia de financiación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Así se han pronunciado varios cargos del PP después de que Junqueras haya anunciado --tras verse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa-- que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno en materia de financiación para Cataluña que supondrá 4.700 millones de euros más para su comunidad, con un incremento de su capacidad presupuestaria de un 12%, y el reconocimiento del principio de ordinalidad.

Los detalles del pacto, que se centra en la financiación de Cataluña, pero no en la capacidad de recaudación, los dará este viernes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo de buscar "apuntalar" un Gobierno "en ruinas" tras ese pacto con ERC en materia de financiación y le ha advertido de que "la igualdad de los españoles no puede ser moneda de cambio".

Más cargos del PP han salido en tromba contra ese acuerdo de Sánchez con ERC, con la vista puesta en las próximas citas electorales. El próximo 8 de febrero hay comicios en Aragón y después los habrá en Castilla y León en marzo y en Andalucía, previsiblemente en el mes de junio.

"¿ALGO QUE DECIR PILAR ALEGRÍA O CARLOS MARTÍNEZ?"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el "progresismo" que predica el PSOE, subrayando que "quien más tiene, más recibe".

En un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press, ha indicado que Pedro Sánchez está "comprando con 5.000 millones de los españoles la complicidad y el silencio de ERC a su corrupción y casos de acoso sexual en Moncloa y en su partido".

Es más, Muñoz considera que el PSOE "consuma la ruptura de la solidaridad entre los territorios por necesidad de Sánchez y pleitesía al separatismo". "¿Algo que decir, Pilar Alegria o Carlos Martínez?", ha preguntado.

"SUERTE PARA ALEGRÍA O MONTERO" AL PEDIR EL VOTO

La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha deseado "suerte para Alegría o Montero pidiendo el voto a quienes insultan" con ese acuerdo con ERC.

"De acabar en la cárcel por pisotear la Constitución en Cataluña a ser recibido con honores en Moncloa. Sánchez y del PSOE permiten que se privilegie a unos en detrimento del resto de España", ha indicado en la misma red social.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, quien ha indicado que el PSOE se presenta a las elecciones de Aragón "convertido en el epicentro de la corrupción".

A su entender, es "otra humillación a los españoles, a la democracia y a la ley" porque "utilizar el dinero público para seguir en Moncloa también es corrupción". "No gobierna, resiste", ha apostillado.

Según Fúnez, el jefe del Ejecutivo "vuelve a obedecer a los independentistas y negocia su futuro a cambio de lo de todos y sin dar explicaciones". "Lo mismo esconden a procesados, que reciben a condenados en La Moncloa o rompen la caja común para que Sánchez resista un poco más", ha enfatizado.

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha indicado que "no es un acuerdo de financiación" sino de "discriminación entre españoles". "Sánchez quiere romper la igualdad de todos para contentar a Junqueras", ha agregado.

AZCÓN, MAÑUECO Y MORENO ARREMETEN CONTRA EL ACUERDO

Los tres presidentes autonómicos del PP --Jorge Azcón, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno-- que competirán en las urnas contra Pilar Alegría, Carlos Martínez y María Jesús Montero han cargado duramente contra ese acuerdo.

Según Azcón, hoy "la mayor amenaza" que tienen los servicios públicos en Aragón es la reunión que han mantenido Sánchez y Junqueras. "Es un insulto que el Gobierno de Sánchez pacte con Cataluña un sistema de financiación que nos afecta a todos", ha proclamado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León ha avanzado que defenderá los intereses de la región y de España con todos los recursos legales, incluso acudirá al Constitucional, tras el acuerdo de financiación del Gobierno con ERC.

De la misma manera, el presidente de la Junta de Andalucía ha advertido de que esta comunidad no va a consentir un "nuevo maltrato" del Gobierno de Pedro Sánchez con un sistema de financiación autonómica que "rompa la igualdad".