El PP maneja el lunes 27 o el jueves 30 de octubre para la comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado

Los 'populares' mantienen la incógnita sobre quién será el senador que interrogará al presidente del Gobierno en esa comparecencia

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular maneja el lunes 27 o el jueves 30 de octubre para la comparecencia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', según han indicado fuentes de la formación.

La Mesa de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que el Grupo Popular cuenta con mayoría absoluta, se reunirá precisamente este jueves para fijar la fecha de esa comparecencia del presidente.

El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, confirmó este lunes que esa comparecencia será la última semana de octubre y añadió que deberá dar explicaciones porque Sánchez es el "nexo de unión" de los casos de corrupción que existen en el Gobierno, en el PSOE y en su entorno personal.

Según Feijóo, el jefe del Ejecutivo está vinculado "de manera directísima" con cada una de las personas que están en el foco judicial. "Prostitución y chistorras son dos elementos esenciales que le perseguirán toda la vida", enfatizó en 'Antena 3'.

LA SEMANA EN LA QUE SE CUMPLE UN AÑO DE LA DANA

Los 'populares' han convocado una reunión de la Mesa de la comisión de investigación, que es el órgano encargado de ordenar los trabajos de este foro y en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, para decidir el día concreto en el que el presidente del Gobierno desfilará por la Cámara Alta.

Fuentes del PP apuntan a que esa comparecencia tendrá lugar el lunes 27 de octubre o tres días después, el día 30. Desde la citación hasta la fecha de comparecencia debe haber un margen de 15 días, si bien el Reglamento permite que por motivos de urgencia ese tiempo se acorte a cinco días, añaden las mismas fuentes.

Precisamente la próxima semana estará marcada por el primer aniversario de la dana del 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia de Valencia y que dejó 228 personas fallecidas, así como numerosos daños materiales. En esa fecha está previsto un funeral de Estado por las víctimas de la catástrofe.

INCÓGNITA SOBRE QUIÉN INTERROGARÁ A SÁNCHEZ

Los 'populares' mantienen la incógnita sobre quién será el senador que interrogará al presidente del Gobierno en esa comparecencia en el Senado. Después de que este martes, Sánchez reconociera que pudo recibir "en alguna ocasión" pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE, el PP quiere saber cuánto, cuándo y por qué cobró dinero en metálico y ha avisado que son preguntas que le formulará cuando comparezca.

Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván. En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

Además, el PP ha advertido ya a Sánchez que tiene la obligación legal de acudir y de decir la verdad. De hecho, ha subrayado que el Código Penal recoge expresamente que faltar "a la verdad" en una comisión de investigación puede acarrear hasta un año de prisión. Por eso, no descarta explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente lo haga cuando comparezca a finales de octubre, según fuentes de la formación.