El PP mantiene su rechazo al Tratado de Amistad con Francia: "No ha cambiado nada" y hay dudas de constitucionalidad

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (1d) y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (1i), conversan durante una sesión plenaria en el Congreso - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PP ha reiterado este miércoles su rechazo al Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023 y que sigue pendiente de ratificación, insistiendo en que el Ejecutivo ha vuelto a llevar el mismo texto que ya tumbó hace un año el Congreso y que siguen teniendo dudas sobre la constitucionalidad del mismo.

Así lo ha hecho saber en la Comisión de Exteriores de la Cámara Baja el diputado 'popular' Ricardo Tarno durante el debate para la aprobación en primera lectura del tratado, que el Gobierno remitió nuevamente a las Cortes a finales de abril pasado tras llegar a un "acuerdo interpretativo" con Francia sobre el punto más controvertido, la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español.

"Nada ha cambiado", ha resumido Tarno, denunciando que la Mesa del Congreso ha autorizado el trámite, con el voto en contra del PP, del mismo texto que el Pleno rechazó en mayo de 2025. "Es exactamente el mismo, no hay ninguna coma cambiada", ha resumido el portavoz del PP, que ha planteado la "dudosa legalidad" de proceder de este modo.

En estas circunstancias, ha dicho Tarno, "vamos a mantener la misma postura". "Seguimos manteniendo las mismas dudas sobre la constitucionalidad del artículo 2.4" del Tratado, ha añadido.

En este sentido, ha sostenido que si el Gobierno tiene "la certeza" de que con el canje de notas entre los ministros de Exteriores con el que se ha dado por solventado el problema se cumple la Constitución, debería haber incluido dichas notas como artículo adicional o como "adenda". En ese caso, ha añadido, se habría producido una "modificación sustancial" del texto que habría permitido "modificar el voto".

Tras dejar claro que el PP entiende que "España tiene que mantener las mejores relaciones con Francia, país vecino, socio en la UE, aliado en la OTAN", ha recalcado que "no vale todo" y ha esgrimido que "no hay mayor sentido de Estado que el cumplimiento de la legalidad vigente y este convenio incumple la legalidad española".

"Lo que no podemos es, por mucha presión del Ministerio" de Exteriores y que se intente hacer al PP "comulgar con agua de molino", "votar un convenio que desde el Grupo Popular entendemos que incumple la Constitución española", ha remachado. "No vale todo y a costa de todo", ha defendido.