El PP nacional sostiene que instruyó expediente tras la denuncia de la exedil de Móstoles pese a que ya no era afiliada

MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP nacional sostiene que instruyó un expediente tras la denuncia de acoso de la exconcejal de Móstoles pese a que ya no era afiliada del Partido Popular y ya se había investigado por parte del PP madrileño. Ese procedimiento interno se abre cuando este asunto llega al Comité Nacional de Derechos y Garantías en noviembre de 2024, según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

El 3 de octubre de 2024, la entonces edil de este municipio madrileño solicitó su baja del PP "motivada por la falta de amparo" que había tenido. "En el mes de febrero comuniqué al PP de Madrid la grave situación de acoso sexual y laboral que he padecido como concejal del PP de Móstoles", reza la carta en la que comunicó que dejaba el carnet del Partido Popular.

Fuentes del PP han señalado que en otoño del año 2024 llegó un escrito de la exconcejal a la Oficina de Compliance del PP y se da traslado al Comité Nacional de Derechos y Garantías del partido, que preside el gallego Diego Calvo, que es también consejero en el Gobierno de Alfonso Rueda.

ESCRITO DE 20 FOLIOS DE LA EXCONCEJAL

En ese momento, este órgano disciplinario designa a un instructor encargado del caso e instruye un expediente pese a que la exconcejal de Móstoles ya no era afiliada del PP (aunque sí que lo es el regidor Manuel Bautista), según han añadido las mismas fuentes.

Ese expediente interno abierto por el PP incluye tanto una declaración de la exedil --que remite un escrito de 20 folios-- como otra del alcalde de Móstoles, según fuentes del PP, que no han precisado si el testimonio de Bautista se recabó de forma presencial o también por escrito.

Ese procedimiento se acabó archivando en abril de 2025 al no considerar probada la conducta de acoso sexual, según las mismas fuentes, que han recordado que la exconcejala informó de que había denunciado judicialmente el borrado de correos de su ordenador --se le solicitó durante el expediente ese auto, que había sido archivado por el juez-- pero no había presentado entonces ninguna denuncia por acoso laboral o acoso sexual.

Este jueves, la exconcejal de Móstoles sí que ha anunciado que presentará una denuncia contra el regidor de Móstoles por acoso sexual. Su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés y especialista en delitos de acoso, ha detallado a Europa Press que la denuncia relatará las presuntas maniobras de acoso sexual que había sufrido por parte del regidor y el posterior acoso laboral.

RECUERDAN QUE LA EXEDIL TUVO SIEMPRE A DISPOSICIÓN LA VÍA JUDICIAL

Fuentes del PP nacional han reivindicado su actuación en este caso porque, según han subrayado, pese a que ya se había "dirimido" por parte del PP de Madrid y la exedil "ya no era afiliada", se abrió una investigación interna para recabar información.

"Sin ninguna prueba no tenemos más capacidad que resolver el proceso de información. No había ninguna prueba para actuar en sentido contrario", han indicado a Europa Press las mismas fuentes, para agregar que no podían hacer más y que la exconcejal tiene siempre a su disposición la vía judicial, como recordó públicamente Alberto Núñez Feijóo desde Teruel este jueves.

Fuentes del PP nacional comparan la actuación del PP en este caso con la que tuvo el PSOE con el exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas en Moncloa.

Es más, las mismas fuentes han destacado que se abrió ese proceso interno de investigación pese a que "no había presión mediática" como, según los 'populares', sí ocurrió cuando saltó a la luz las conductas de Salazar el pasado verano. "Hemos actuado en un modo que creo que es más que razonable", han apostillado.

GAMARRA: "GRANDÍSIMA DIFERENCIA" EN LA FORMA DE ACTUAR DE PP Y PSOE

En declaraciones a los medios en la localidad vizcaína de Barakaldo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha comparado la actuación del PSOE en el caso Salazar con el proceder de los populares ante el presunto caso de acoso por parte del alcalde de Móstoles. Además, ha indicado que, en caso de presentar denuncia, la exedil del PP está "ejerciendo lo que es su derecho y, por tanto, nada que decir".

En cualquier caso, ha querido dejar "muy claro" que, en este asunto, el PSOE y PP no tienen "nada que ver" porque "trabajando Salazar en Moncloa, su denuncia fue a la papelera, a un cajón", mientras que el PP "activó los mecanismos y el procedimiento interno". Por tanto, ha insistido, "nada que ver, ni nada que comparar".

La dirigente popular ha insistido en que su partido ha activado "el procedimiento interno" y se ha desarrollado ese procedimiento, "mientras otros esa denuncia la guardaban en un cajón" y "hasta que no lo sacaron" en los medios de comunicación "no hicieron nada". "Creo que hay una grandísima diferencia", ha remarcado.

SERRANO VE "RIGUROSA" LA ACTUACIÓN DEL COMITÉ DE GARANTÍAS

Por su parte, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que el primer conocimiento que tienen de este asunto es en febrero del 2024 y ha recordado que el Comité de Derechos y Garantías Nacional lo cerró en abril de 2025, "sin que esto se recurriera o se adoptaran otras medidas legales en mano de quien hacía estas acusaciones".

Serrano ha indicado que el Comité Nacional de Derechos y Garantías ha actuado "de manera rigurosa y diligente, como ha hecho el Partido Popular de Madrid, tramitando el expediente, tratando de recabar información y pruebas que sostuvieran las acusaciones y, finalmente, archivando al no poder probar ningún extremo".

Serrano, que se ha reafirmado en su "respaldo" al alcalde de Móstoles, ha informado de que estudiará las acciones legales necesarias contra la exconcejala de Móstoles por actuar de "mala fe" y "prefabricar pruebas" contra el partido por una "vendeta personal", al grabar unas conversaciones tras las acusaciones al regidor.