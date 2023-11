El PP "no comparte" que su exministro Fernández Díaz le acuse de partícipe a título lucrativo en 'Kitchen'

Bendodo afirma que el partido "se defenderá donde proceda"



MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha señalado que no comparten que Jorge Fernández Díaz, que fue ministro del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, pida al juez de la Audiencia Nacional que investiga la 'Operación Kitchen' que incluya al partido como partícipe a título lucrativo.

Fernández Díaz, procesado por su presunta participación en el caso, sostiene que el origen y epicentro de 'Kitchen' fue el espionaje y la sustracción a la familia del extesorero del PP Luis Bárcenas de "información supuestamente perjudicial para los intereses del PP, siempre en su beneficio y utilizando para tales fines fondos reservados", por lo que considera su petición "obvia, coherente y necesaria".

Ante esto, Bendodo ha afirmado que como el caso aún no ha sido juzgado, el PP respeta el procedimiento y no opina, si bien ha asegurado que el PP "no comparte las opiniones del señor Fernández Díaz".

En una entrevista este miércoles en TVE, recogida por Europa Press, el dirigente ha declarado además que el Partido Popular "se defenderá donde proceda".

"Cada uno hace su manifestación y toma decisiones y es responsable de lo que dice y lo que hace", ha concluido Bendodo, que ha dicho que desde el PP no han llamado al ministro --suspendido de militancia-- tras esa petición, solicitada también por quien fuera su 'numero dos' en Interior, Francisco Martínez, y por el PSOE.