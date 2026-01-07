El PP no compromete su apoyo a mandar tropas españolas a Ucrania hasta conocer las "condiciones de la misión"

Archivo - El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 19 de abril de 2023, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha declinado este miércoles comprometer el apoyo de Partido Popular a mandar tropas españolas a Ucrania hasta conocer "las condiciones de la misión". Eso sí, ha dicho que si el Gobierno les llama para hablar de este asunto, acudirán a esa reunión.

"Nosotros mientras no tengamos esa información, no nos vamos a pronunciar", ha afirmado Bravo después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara este martes desde París --tras la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.

En una rueda de prensa tras la reunión del primer comité de dirección de PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Bravo ha criticado que el presidente del Gobierno no haya dado cuenta antes al Congreso, "a diferencia de lo que pasa en otros muchos países".

Dicho esto, ha señalado que para poder pronunciarse sobre ese envío de tropas es necesario "en primer lugar que exista la paz" y que les digan "cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión".

LE RECOMIENDA BUSCAR EL APOYO ENTRE SUS SOCIOS

"En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar. Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no?", ha exclamado Bravo, que ha recordado que Sánchez "presume de una mayoría" parlamentaria y, por lo tanto, tendrá que buscar ese apoyo entre sus socios.

Bravo ha señalado que el PP ha dejado claro "desde un primer momento" su posición con Ucrania y "es estar ahí apoyando a los ucranianos". "Yo creo que eso nadie lo discute y el Partido Popular siempre ha estado ahí", ha proclamado.

Además, el dirigente del PP ha asegurado que su formación acudirá si el Gobierno le convoca a una reunión para hablar de este asunto. "Nosotros siempre hemos asistido a las reuniones que nos han convocado, siempre y cuando sea para hablar de lo que importa a los españoles", ha manifestado.

