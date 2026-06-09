El PP no da credibilidad a Sánchez cuando niega el 'superdomingo electoral' en mayo de 2027: "Miente habitualmente"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que "la trama pagada por el PSOE y dirigida desde Ferraz", con la exmilitante socialista Leire Díez como "agente" de Pedro Sánchez, es "pura corrupción de Estado". Así, ha afirmado que "se han reído de todos los españoles" y "han mentido a todo el mundo" como, a su juicio, también cree que puede hacer el presidente del Gobierno cuando descarta que las generales vayan a coincidir con las municipales y autonómicas en mayo de 2027.

"Pedro Sánchez miente, habitualmente. Nunca dice la verdad, nunca. Pensar que no van a haber elecciones conjuntas porque Pedro Sánchez lo diga. ¿Cuántas veces les ha dicho que iba a presentar los Presupuestos Generales del Estado?", ha exclamado Muñoz, al ser preguntada por las declaraciones Sánchez garantizando que no habrá un 'superdomingo electoral' en el que coincidan las generales con municipales y autonómicas en 2027.

Para apoyar su tesis, la dirigente del PP ha aludido a las veces que Sánchez dijo que "no iba a tolerar corrupción" o que "asumiría responsabilidades si alguien en su entorno acababa imputado". "¿Cuántas veces dijo que la amnistía era inconstitucional? Pedro Sánchez miente", ha aseverado.

"HABRÁ ELECCIONES O NO EN FUNCIÓN DE SU CONVENIENCIA"

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que habrá elecciones o no en función de la "conveniencia" del jefe del Ejecutivo. En su opinión, tomará esa decisión pensando "única y exclusivamente en él" porque el presidente del Gobierno "trabaja solo para él".

"Si él considera que le es conveniente arrastrar a sus alcaldes porque cree que así va a arrastrar voto, lo hará coincidir con las municipales y autonómicas. Si él considera que todavía tiene que seguir esperando a una ventana de oportunidad, lo seguirá haciendo. Si llega el otoño y considera que puede sacar réditos por algún acontecimiento que ocurra, lo hará notar", ha apostillado.

Además, ha dicho que Sánchez "no se siente interpelado por todo lo que está ocurriendo en su partido y en su Gobierno" ante las revelaciones sobre corrupción y que "lo único que le preocupa es su defensa judicial".

"Y él entiende que estando en el Gobierno de España puede seguir controlando determinadas instituciones del Estado. Estamos viendo la cloaca que se ha formado para entorpecer procedimientos judiciales. Por lo tanto, no sé si engañará a los socios. Desde luego, a los españoles no", ha manifestado.

"TODAS LAS INVESTIGACIONES ALREDEDOR DEL GOBIERNO Y EL PSOE AVANZAN"

Muñoz ha repasado algunas de las noticias sobre corrupción que afectan al Gobierno y al PSOE y ha criticado que se busque utilizar al Papa León XIV como escudo para que no se hable de la corrupción que afecta al entorno de Sánchez.

Así, ha destacado que el juez ha citado como imputado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora, quien "va tener que dar explicaciones de las condiciones del rescate de Air Europa gracias a una denuncia del PP". Además, ha señalado que las acusaciones populares que lidera el PP en el 'caso Plus Ultra' han pedido la imputación de las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Asimismo, ha destacado que en los próximos días también va a tener que comparecer en el Senado, a petición del Grupo Popular, la directora general de la Guardia Civil, para que explique "las mentiras acreditadas" sobre los contactos con Leire Díez. "Y la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va a tener que ir a declarar en calidad de testigo para que explique sus relaciones y si sabía el funcionamiento de esa cloaca que estaba operando desde el PSOE", ha añadido.

Muñoz ha resaltado que "todas las investigaciones alrededor del Gobierno y el Partido Socialista avanzan y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de corrupción institucionalizada y de delincuencia de Estado". A su entender, el PSOE "se ha reído de todos" y ha "mentido a los españoles", "mirándoles a la cara".

LEIRE DÍEZ: "AGENTE DE SÁNCHEZ QUE TENÍA INFORMACIÓN"

En concreto, ha citado dos "mentiras flagrantes", como cuando Sánchez, ministros y el PSOE "dijeron que habían sido muy contundentes cuando conocieron el caso del exministro Ábalos y de Koldo García" y "hoy saben que el Partido Socialista les pagaba la defensa". Muñoz les ha preguntado si "contundencia" es "pagarles la defensa" para que "no tiren de la manta".

En segundo lugar, ha indicado que el PSOE y sus cargos "han estado diciendo que Leire no era nadie, que era una simple militante a la que nadie conocía" y resulta que ella "tenía conversaciones con todos" desde "hace muchos años". "Resulta que Leire estaba en toda la trama de la cloaca y tenía acceso a instituciones del Gobierno y también del Estado", ha enfatizado.

Muñoz ha subrayado que Leire Díez "ha estado en 23 reuniones acreditadas con Santos Cerdán --exsecretario de Organización del PSOE-- en Ferraz", "había mensajes con la presidenta del Partido Socialista", "empleadas de Ferraz la autorizaban a entrar en la sede y a guardar el coche dentro de la sede" y había "reuniones acreditadas y reconocidas" con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Era un agente de Sánchez que tenía información, como estamos pudiendo comprobar en todas las agendas que ella escribía, de altos organismos e instituciones del Estado. La hipocresía que hemos visto durante todos estos meses ha sido monumental", ha recalcado.

"GUERRA SUCIA" PARA "SUJETAR AL GOBIERNO EN EL PODER"

Muñoz ha criticado que en el Ejecutivo y en el PSOE sigan hoy "hablando de fango, de malas artes, de guerra sucia" y "de conspiraciones" cuando "lo que se ha acreditado es exactamente que a lo que se dedicaba el PSOE y el Gobierno era eso". "La gran guerra sucia que hemos vivido esta legislatura no era para acabar con el Gobierno, era la guerra sucia desde Ferraz y desde parte del Gobierno para sujetar al Gobierno en el poder", ha aseverado.

En este contexto, la portavoz del PP ha dicho que "resulta sorprendente escuchar a ciertos portavoces decir que hasta el momento lo único que sabe es que había personas que hacían cosas". "Es cuanto menos sorprendente", ha exclamado, para añadir que "esto solo tiene una salida: decencia y elecciones".

Al ser preguntada por el caso de David Sánchez, hermano del presidente, que ha quedado visto para sentencia, Muñoz ha expresado su respeto a los procedimientos judiciales y ha dicho que van a ver si sus conductas "han sido delictivas o no lo han sido".

"En cualquier caso, han estado fuera de toda ética. Yo creo que también es importante que, más allá de las responsabilidades penales, los que ejercemos cargos públicos también tenemos responsabilidades éticas, que son previas a la responsabilidad penal", ha finalizado.