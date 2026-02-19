El PP no ve "sentido" a que un "líder del independentismo" como Rufián lidere un proyecto "para todos los españoles"

Archivo - La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, interviene durante la clausura de la Interparlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, en el Hotel Parque Real, a 19 de enero de 2025, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España). Bajo el le - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este jueves que "no tiene mucho sentido" que el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, "que defiende el independentismo" y la "financiación singular y privilegiada" de Cataluña, intente liderar "un proyecto para todos los españoles".

Fúnez ha arremetido contra el nuevo proyecto que propone Rufián para unir a toda la izquierda. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, ha tildado de "sanchismo" a todas las formaciones a la izquierda del Partido Socialista.

"No son una alternativa al sanchismo, son una derivada" porque "han estado protegiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su "corrupción", ha afirmado la dirigente del PP, para añadir que son "poco creíbles".

Fúnez ha hecho hincapié en la "incoherencia" de Rufián y su nuevo proyecto político. "No tiene mucho sentido que alguien que defiende el independentismo, que defiende la financiación singular y privilegiada para Cataluña, venga ahora a definir y a liderar un proyecto para todos los españoles", ha enfatizado.

Este miércoles, en un acto en Madrid, Rufián reclamó "orden, eficacia, método" y sobre todo "generosidad" a la izquierda alternativa y lograr candidaturas de unidad en cada circunscripción para ganar a Vox, provincia y provincia. "Qué sentido tiene que 14 izquierdas que pensamos lo mismo nos presentamos por el mismo sitio", exclamó.

LA POLÉMICA DEL BURKA

Por otra parte, Fúnez ha añadido que el otro "pilar" de estos partidos "aparte" del "sanchismo", es la "incoherencia" por las declaraciones en contra y a favor del burka. Desde el PP también han arremetido contra las críticas de Rufián a esta prenda después de que "horas antes" votase en el Congreso de los Diputados "en contra de su prohibición en España".

El portavoz de ERC aseguró este miércoles, en el acto junto al dirigente de Más Madrid Emilio Delgado, que el uso del burka es una "salvajada" y "animalada" que la izquierda que se dice laica no puede permitir.