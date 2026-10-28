El PP, el partido con más mujeres de cabeza de lista al Congreso, y Vox, el que menos

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP es el partido de ámbito nacional que ha presentado más mujeres encabezando las listas al Congreso para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, con un total de 28, mientras que Vox es el que menos, con 13 féminas al frente de sus candidaturas.

En la relación de candidaturas publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recogido por Europa Press, las cincos formaciones nacionales (PP, PSOE, Vox, Frente Amplio y Podemos) han presentado un total de 111 mujeres capitaneando las diferentes listas.

En concreto, el PP lidera el listado de partidos con más mujeres cabeza de lista a la Cámara Baja. En concreto, de las 52 circunscripciones en las que concurre, 28 están encabezadas por mujeres, lo que supone un 53,84%.

A renglón seguido, se sitúa Podemos, pese a que en su caso se presenta en 47 provincias, esto es, en todas salvo las cuatro catalanas --en virtud de su acuerdo electoral con Esquerra Republicana (ERC)-- y en Melilla. De ese total, la formación morada que comanda Irene Montero ha situado a 25 féminas al frente de sus candidaturas, lo que se traduce en un 53,19%.

PSOE, POR DETRÁS DE PODEMOS

La tercera posición la ocupa el PSOE, que ha colocado a un total de 27 mujeres al frente de sus listas electorales al Congreso de los Diputados (un 51,92%) y, ya a más distancia, se sitúa, en cuarto lugar, Frente Amplio, con 18 mujeres, lo que supone un 36%.

En este caso, la coalición de partidos que encabeza la catalana Ada Colau (de Comuns) presenta candidaturas en todas las circunscripciones electorales salvo Teruel y la ciudad autónoma de Melilla.

A la cola del listado de partidos de espectro nacional se encuentra Vox, que, pese a presentarse en las 52 circunscripciones, sólo ha puesto a 13 mujeres al frente de sus listas electorales (25%).