El PP pide a Bruselas comprobar si el Gobierno incumplió las normas europeas en materia de prevención de la corrupción

Archivo - La secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE) y eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). - LAURIE DIEFFEMBACQ - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha solicitado formalmente a la Comisión Europea que examine si las recientes investigaciones judiciales y policiales, que han derivado en detenciones en SEPI y Plus Ultra por presunta malversación, podrían destapar si hubo ayudas de Estado "encubiertas" y si el Gobierno incumplió sus obligaciones de prevención del fraude y la corrupción.

Montserrat ha subrayado que estas detenciones afectan a organismos "clave" de la Administración y a una empresa que recibió 53 millones de euros en ayudas públicas y que por eso Bruselas "debe intervenir y comprobar si todas las normas europeas se han respetado". A su juicio, la "gravedad" de los hechos exige una respuesta "rigurosa" porque "cuando las instituciones empiezan a parecerse demasiado al mundo del revés, es la democracia la que está en riesgo".

"ESPAÑA EMPIEZA A PARECERSE AL UPSIDE DOWN DE STRANGER THINGS"

"Lo que estamos viendo en España empieza a parecerse al Upside Down de Stranger Things: un inframundo institucional donde todo lo que debería estar al servicio de los ciudadanos aparece oscuro, manipulado y relacionado para los más oscuros fines", ha comparado la dirigente 'popular', quien sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convertido las instituciones públicas en un "cortijo", "un sistema paralelo donde las sombras reinan".

Montserrat ha denunciado que las investigaciones judiciales ya apuntan a "prácticas gravísimas, a redes de influencias y a decisiones que no deberían haberse tomado jamás en un Estado de Derecho", y de ahí que requiera a Bruselas a hacer las comprobaciones necesarias sobre el papel jugado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En concreto, a traves de sendas preguntas registradas ante la Comisión Europea, la portavoz 'popular' se refiere a la operación que ha llevado a la detención del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, por presuntos delitos de fraude malversación, tráfico de influencias y prevaricación. En el foco de la justicia están las cuentas de SEPI, SEPIDES, Enusa y Mercasa, entidades públicas con capacidad para intervenir en programas de apoyo empresarial.

Así las cosas, la dirigente popular pregunta a la CE si solicitará información a las autoridades españolas para determinar si las actividades investigadas pudieron generar "ventajas económicas selectivas o encubiertas" en favor de determinadas empresas, en posible vulneración de los artículos 107 y 108 del TFUE. Además, le reclama que investigue si pudo haber incumplimientos por parte del Gobierno de España en materia de prevención del fraude, la corrupción y la protección del presupuesto comunitario.

"TSUNAMI" DE CORRUPCIÓN EN EL GOBIERNO

En una segunda pregunta, Montserrat se centra en la aerolínea Plus Ultra, beneficiaria de 53 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Concretamente, reclama a la CE que evalúe si la detención de su presidente y de su CEO en una investigación por presunto blanqueo de capitales justifican una verificación a posteriori de la compatibilidad de la ayuda con las normas europeas sobre ayudas de Estado.

El "tsunami" de corrupción que está apareciendo en el Gobierno socialista exige que Bruselas verifique "el uso de los recursos públicos para conceder ventajas irregulares, opacas o contrarias a la competencia", y compruebe que los mecanismos de control funcionan "sin interferencias políticas".