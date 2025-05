El PP pide a la Comisión Europea que verifique si hubo irregularidades en el rescate de Air Europa

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha pedido a la Comisión Europea que verifique si hubo irregularidades en el rescate de Air Europa y le ha preguntado qué medidas va a adoptar para garantizar que los fondos europeos otorgados a los países "cumplen estrictamente" con el derecho de la Unión Europea.

Así lo ha trasladado en una pregunta parlamentaria la vicepresidenta del PP europeo, Dolors Montserrat, que ha informado de "nuevas revelaciones" en el rescate por 475 millones de euros durante la pandemia de la compañía española que apuntan a que se llevó a cabo "tras la movilización" del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, la exministra de Economía Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En esa pregunta, presentada por escrito, la dirigente 'popular' también ha detallado que "un alto cargo de la Presidencia del Gobierno", Manuel de la Rocha, "sin competencia ministerial específica en materia de transportes o solvencia empresarial" participó directamente en la votación, "sin tener base legal para ello".

Además, ha apuntado a que la tramitación del rescate de Air Europa "fue cinco veces más rápida que la media de otros rescates aprobados en el mismo marco", lo que en su opinión "agrava las sospechas de trato de favor y de falta de transparencia" y de "violación de los principios de imparcialidad, legalidad y buena administración" de la Unión Europea sobre los fondos europeos.

Montserrat también ha sostenido que la participación de miembros del Gobierno no se repitió en otros rescates, como señala el Tribunal de Cuentas, lo que podría interpretarse como "injerencia política", ya que otros 72 rescates no habrían contado con intervención de la Moncloa.

"Esta intervención política en un órgano técnico, sin base jurídica clara, podría suponer una vulneración del principio de separación de funciones administrativas y de la legalidad, contraviniendo el Derecho de la Unión y las propias normas internas del Consejo de Ministros español", ha manifestado Montserrat durante su intervención.

En este sentido, ha asegurado que "no puede haber privilegios ni rescates a medida en Europa", por lo que ha exigido "transparencia y responsabilidad" para que "ningún gobierno use las ayudas públicas como un instrumento al servicio de sus intereses particulares", en particular cuando una de las personas implicadas, Nadia Calviño, es ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

"LA VERDAD SIEMPRE SALE A LA LUZ"

En su pregunta escrita, la política catalana ha preguntado a la Comisión si va a iniciar un procedimiento para verificar si el rescate de Air Europa respetó los principios de legalidad, imparcialidad e igualdad, y qué medidas piensa adoptar para asegurar que las ayudas excepcionales concedidas durante la pandemia se ajustaron estrictamente al Derecho de la Unión.

"La verdad siempre sale a la luz y el tiempo del oscurantismo de Sánchez se acaba", ha apostillado Montserrat, que cree que "el Estado de Derecho exige que la administración actúe de manera imparcial" y en base a criterios "objetivos, no políticos".

"La mención a contactos privados (por parte del CEO de Air Europa con Begoña Gómez, esposa del presidente) y la intervención posterior del asesor económico apuntan a un posible conflicto de interés inaceptable", ha indicado el PP en un comunicado.