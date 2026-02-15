PP pide la comparecencia de todo el Gobierno para que explique la devolución de fondos europeos y su falta de ejecución

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposición y el presiden - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha registrado una batería de 134 iniciativas en el Congreso para extremar el control al Gobierno sobre la ejecución del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, Fondos Next Generation, y la repercusión de la última adenda aprobada por el Ejecutivo.

La formación popular ha solicitado la comparecencia de los 22 ministros para que expliquen la ejecución en cada una de sus áreas. En concreto, han registrado 14 preguntas orales y 97 escritas y reclaman el informe realizado por TRAGSATEC para la Dirección General de Pesca Sostenible.

Por ejemplo, el PP ha pedido que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dé cuenta del Informe del Tribunal de Cuentas Europeo o que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, explique la reducción del 13% en vivienda destinada a alquiler social. "El Gobierno tendrá que aclarar por qué, con recursos sin precedentes de la UE, no está resolviendo el problema de acceso a la vivienda", afirma la formación.

Asimismo, destacan que la ministra de Inclusión, Elma Saiz, tendrá que explicar por qué no se han destinado los 176 millones de euros para crear 6.100 plazas de acogida y preguntan al Gobierno por qué ha recortado un 40 por ciento el presupuesto de los PERTE y ha eliminado compromisos como la Ley de Industria.

El PP considera necesaria una segunda ofensiva parlamentaria para poner el foco en la pérdida de ambición transformadora y en el "fracaso global de los fondos europeos". A su vez, denuncian que Sánchez intenta tapar su "incompetencia" anunciando un fondo soberano para no tener que devolver otros 10.500 millones de euros.

"El Gobierno renuncia al 37,1 por ciento de los fondos disponibles, 60.454 millones de euros de los 163.000 millones de euros que nos adjudicaron. Renunciamos al 40,4 por ciento de los PERTE que debían transformar nuestra economía, pasando de 42.480 millones a 25.314, en sectores punteros como la fabricación de chips, la industria aeroespacial, la descarbonización industrial, el agua o el sector sanitario", relatan los populares.

La formación liderada por Feijóo critica la "reducción de ambición" del PERTE del agua, que según recalcan se ha visto recortado en 1.805 millones de euros, un 51,8 por ciento menos de lo previsto. A su juicio, el Ejecutivo "ha renunciado a inversiones por más de 10.000 millones de euros que afectan a todos los sectores estratégicos", entre ellos vivienda, sanidad, transporte, medio ambiente, digitalización, I+D, turismo, industria, formación, pymes, universidades o las ayudas vinculadas a la dana.

El PP lamenta también la "no aprobación" de 17 leyes con reformas estructurales "de gran calado", como la Ley de Industria, la Ley de Pesca, la Ley de Diversidad Familiar o diversas normas sanitarias. "España ha perdido una oportunidad para transformar su economía y garantizar un crecimiento equilibrado y sostenible en las próximas décadas. El Gobierno no ha sido capaz de diseñar un plan adaptado a las necesidades de la economía española, donde la burocracia, la falta de coordinación con los sectores y las CCAA, y la ausencia de una gestión eficaz ha lastrado el impacto esperado", indican.

Por último, los populares acusan al Ejecutivo de "utilizar las transferencias de los fondos europeos para justificar sus actuaciones sin aprobar los Presupuestos Generales del Estado" y advierten de que "ahora pretende hacer lo mismo con el fondo España Crece".