El PP pide que Cuerpo y Arcadi España comparezcan en el Senado para explicar si habrá PGE y financiación autonómica

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo (i), y el ministro de Hacienda, Arcadi España (d), durante la jura de su cargo, en el Palacio de La Zarzuela, a 27 de marzo. - Pool

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha avanzado este viernes que su partido ha solicitado la comparecencia en la Cámara Alta del nuevo vicepresidenta primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y del ministro de Hacienda, Arcadi España, para que expliquen en sede parlamentaria si el Gobierno presentará un proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y si habrá nueva financiación autonómica.

Tras la salida de la hasta ahora vicepresidenta y titular de Hacienda, María Jesús Montero, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha nombrado a Cuerpo como vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mientras que el Ministerio de Hacienda será dirigido por Arcadi España. Ambos han prometido este viernes sus cargos ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

En una rueda de prensa de prensa en el Senado, García ha afirmado que Pedro Sánchez, con esta remodelación en su Ejecutivo, lo que ha hecho es "jugar al juego de la silla, al son de la música del sanchismo".

"Ha hecho cambios estéticos, pero él sigue, él sigue al pie del cañón como presidente del Gobierno y con los mismos problemas de siempre", ha resaltado, para añadir que se trata de un Ejecutivo sin PGE, "dividido", con una "gran debilidad parlamentaria" y "sin más proyecto que resistir.

Además, ha dicho que se trata de un Gobierno "acorralado por la corrupción". "Es que el problema del Gobierno es el Gobierno, pero sobre todo es Sánchez", ha abundado la dirigente del Partido Popular ante los medios.

En este punto, ha dicho que no sabe si el nuevo ministro de Hacienda será "capaz" de presentar las cuentas públicas --no ha registrado ningunas en toda la legislatura-- o acordar un nuevo sistema de financiación autonómica. En ese caso, ha proseguido, estará demostrando "la incapacidad de María Jesús Montero".

"UN GRAN DISGUSTO PARA BOLAÑOS"

Alicia García considera que el nombramiento de Cuerpo es "un gran disgusto para algunos ministros" de Sánchez, aludiendo a las aspiraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. De la misma manera, ha dicho que es un "gran disgusto" para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que cree que no "ha gustado".

Además, cree que esa crisis de Gobierno también es "inquietante" para la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno, Diana Morant, en alusión al hecho de que Arcadi España también tiene la Comunidad Valenciana como su lugar de origen.

Dicho esto, García ha señalado que el PP ha solicitado en el Senado la comparecencia de los dos nuevos nombramientos, del ministro Cuerpo y el ministro España, en las respectivas comisiones de la Cámara Baja.

Según ha precisado, el objetivo es que den cuenta en sede parlamentaria de si "efectivamente van a aprobar los Presupuestos" y "la financiación autonómica" o van a "priorizar el cupo" o "la deuda", resaltando que esos son los "temas pendientes de María Jesús Montero".