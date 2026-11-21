La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant - Eduardo Manzana - Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha denunciado que la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha dicho que a los socialistas les hubiera gustado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hubiera dado "cuatro bofetadas" al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, en el debate electoral que mantuvieron el pasado jueves, por lo que ha exigido una rectificación pública.

En concreto, la titular de Ciencia se ha referido este sábado en un mitin del PSOE en Alicante al debate electoral del pasado jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Tras ese debate, el jefe del Ejecutivo denunció la "mala educación" de Feijóo en el 'cara a cara' y este sábado Morant ha dicho: "Compañeros y compañeras, yo sé que a todos os hubiera gustado que el presidente (Pedro Sánchez) le hubiera pegado cuatro bofetadas bien dadas (a Feijóo)".

Momentos después, el PP ha publicado un mensaje en la red social 'X' donde ha denunciado que las declaraciones de Diana Morant "son inaceptables y no pueden normalizarse en democracia" porque promueven la violencia. "La discrepancia política jamás puede justificar ni banalizar la violencia. Exigimos a Diana Morant una rectificación pública", apostilla la cuenta del partido.

DIRIGENTES DEL PARTIDO CARGAN CONTRA MORANT

Además de ese mensaje emitido desde la cuenta del PP en X, otros altos cargos del partido han salido a censurar las declaraciones de la titular de Ciencia e Innovación.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional de la formación, Cuca Gamarra, ha dicho que no se puede normalizar "que una ministra pida abofetear a Feijóo". "No se pueden normalizar los insultos ni esta mala educación. Exigimos una rectificación", ha aseverado también en la red social, donde ha expresado las "ganas" que tiene de que sea el 29 de noviembre para "votar un cambio que acabe con estas formas".

Por su parte, el portavoz del partido, Borja Sémper, ha remarcado que es necesario un gobierno "que no sea violento", que "no divida a los españoles, que no robe y que esté a la altura de su inmensa responsabilidad". "Repararemos el daño causado", ha remachado.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha compartido el vídeo con las declaraciones de la ministra con el siguiente mensaje: "Pacifistas que reclaman hostias. Feministas que piden prostitutas. Demócratas que no soportan las derrotas. Morant rectifica, anda. Que has vuelto a hacer el ridículo".