El PP pide a Sánchez que corrija a 'Pam' tras su vídeo: "Si la cesa, sería una buena noticia para España y para él"

Sémper critica ese "selfie infantiloide" de la secretaria de Estado y Gamarra lamenta "el nivel" que hay en el Gobierno de España



MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, se ha solidarizado este jueves con el presidente de Vox, Santiago Abascal, tras el "selfie infantiloide" que ha difundido la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez 'Pam', y ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que al menos la "corrija" porque reclamar su cese es como escribir una "carta a los Reyes Magos".

"Lo mínimo es que el presidente del Gobierno corrija a la secretaria de Estado. Si la cesa será una buena noticia para España e intuyo que también para Pedro Sánchez", ha declarado Sémper a los medios de comunicación en Móstoles junto al candidato del PP a la alcaldía de este municipio madrileño, Manuel Bautista.

Así se ha pronunciado ante el vídeo que ha grabado la secretaria de Estado de Igualdad, durante la manifestación del 8 de marzo, en el que un grupo de jóvenes aparece cantando: "Que pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar, qué pena me da, qué pena me da".

RECUERDA QUE COMPARTIÓ "TRINCHERA" CON ABASCAL FRENTE A ETA

Sémper ha denunciado que el Ministerio de Igualdad no haga más que "generar líos y broncas" y ha calificado de "sangrante" que un cargo "relevante" del Gobierno grabe esa "especie de selfie infantiloide con unas chicas en el que se lamenta que la madre de Santiago Abascal no hubiera abortado".

El dirigente del PP se ha solidarizado con Santiago Abascal y ha recordado que en el País Vasco compartió "trinchera" con él cuando eran "chavales de 18 y 19 años" en la "lucha contra ETA y la defensa de la libertad".

En este sentido, ha recalcado que, con "independencia de la distancia ideológica y política" que pueda tener el PP con Vox y Abascal --que "la tenemos"--, ha condenado esta "deshumanización inaceptable" del adversario político y que se "frivolice con el aborto, con las familias y con la dignidad de las personas".

"Este Gobierno frivoliza demasiado y juega demasiado con la dignidad de las personas", ha denunciado, para alertar de que actitudes como ésta confirman la "desfachatez" de un Gobierno, que vive en una "descomposición permanente" que utiliza cualquier elemento para "enmarañar todo".

Sémper ha exigido una "rectificación contundente" por parte de la secretaria de Estado y ha añadido que si no lo hace, debe ser el presidente del Gobierno el que diga que esta actitud "no es presentable" ni "aceptable".

"Alguien puede tener una lejanía ideológica con Abascal y Vox, pero entrar en ese terreno de la descalificación y deshumanización de los adversarios es inaceptable", ha abundado, para añadir que "el único que lo puede corregir es el presidente del Gobierno".

Al ser preguntado entonces si lo que pide es el cese de Pam a Sánchez, ha indicado que reclamar su destitución sería "hacer una carta a los Reyes Magos" pero ha recalcado que si la cesa "sería una buena noticia parea España" y "también" para el presidente del Gobierno.

Ante el hecho de que la secretaria de Estado se haya escudado en que esos cánticos son típicos de esas manifestaciones y que son las jóvenes que acudieron al 8M quienes deciden el tipo de consignas que corean, Sémper ha asegurado que "evidentemente ella no puede decir a nadie lo que puede o no decir" pero grabar y colgar ese vídeo en redes sociales denota "una cercanía a lo que allí se cantaba", salvo que considere que "todos somos tontos".

GAMARRA: "INSULTAN Y FRIVOLIZAN"

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado, tras ese vídeo de 'Pam', que "no solo no asumen responsabilidades políticas" por las consecuencias de la llamada ley del 'solo sí es sí' sino que "además insultan y frivolizan con el aborto de manera repugnante".

"Lamentablemente, este es el nivel que tenemos en el Gobierno y Sánchez no hace nada. Injustificable e inaceptable", ha manifestado Gamarra en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde ha expresado su "toda su solidaridad" con Santiago Abascal.

PANCARTA DEL TITO BERNI APOYADA POR NNGG DE MADRID

Ante la pancarta con el lema 'Que te vote Tito Berni', apoyada por NNGG de Madrid, en esa misma manifestación del 8 de marzo, Sémper ha señalado que él entiende que en una manifestación "libre y plural" y "con vocación de pluralidad", pueda haber gente que quiera manifestar el "enfado y discrepancia" con el Gobierno con una pancarta propia. A su entender, no era una imagen "hostil" sino "reivindicativa" y "crítica".

Sémper ha añadido que el 8 de marzo fue un día de "fiesta y reivindicación" y ha dicho que él entiende "el enfado y cabreo" que hay entre los ciudadanos por la excarcelación de agresores sexuales por la ley del 'sí es sí' y la "doble moral" que hay en cargos socialistas, que por la mañana votan contra la prostitución y "por la noche se van con mujeres prostituidas".

El portavoz del comité de campaña del PP ha asegurado que "del espacio público a nadie que quiera manifestarse con libertad se le puede expulsar", siempre que uno se manifiesta "con educación y respeto".

La pancarta con el lema 'Que te vote Tito Berni', en referencia al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, inmerso en el 'caso Mediador', tensionó esa manifestación del 8 de marzo convocada por la Comisión 8M. Agentes de la Policía Nacional han escoltado al grupo portador de la pancarta y les han apartado de la marcha tras los momentos de tensión.

MÓSTOLES, "ABANDONADO" POR SÁNCHEZ Y LA ALCALDESA

En esta visita a Móstoles, Sémper ha destacado la alternativa que presenta el candidato del PP a la alcaldía de Móstoles, Manuel Bautista, frente a las acusaciones vinculadas al "nepotismo" y "casos de supuesta corrupción" en los que ha incurrido la actual

alcaldesa socialista. A su entender, no es "sensato que lo que proyecte Móstoles sean líos y problemas derivados de una mala gestión".

En este sentido, el portavoz del comité de campaña del PP ha defendido la necesidad de que ciudades como Móstoles tengan "un cambio" de la mano del PP el próximo 28 de mayo. Según ha añadido, se trata de la segunda ciudad de Madrid en tamaño y población pero está "absolutamente abandonada por la Administración general del Estado y la propia alcaldesa".

De la misma manera, Bautista se ha quejado de que esta "gran ciudad" de la Comunidad de Madrid esté en manos de un gobierno municipal que la "tiene abandonada". Por eso, ha pedido a la regidora que "haga su trabajo" y "trate de terminar con la mayor dignidad y decencia su legislatura".