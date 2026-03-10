El PP pide a Vox ser "coherente" y le afea que ponga "todas las excusas posibles" para no pactar en Extremadura y Aragón

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha reclamado este martes a Vox que sea "coherente" y le ha recriminado que ponga "todas las excusas posibles" para no acordar con el PP en Extremadura y Aragón tras los resultados en las urnas. Además, ha reprochado a Santiago Abascal que vuelva a pedir al PP que presente una moción de censura "a sabiendas" de que no tienen los votos para que prospere.

Hace unos días, en plena campaña electoral por las elecciones en Castilla y León, Abascal emplazó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a que presente nuevamente una moción de censura que permita "retratar en el Parlamento" al jefe del Ejecutivo, al que definió como "el carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras".

Al ser preguntada por las palabras de Santiago Abascal reclamando de nuevo al PP impulsar esa moción de censura, Muñoz ha afeado al presidente de Vox que insista en esta herramienta parlamentaria "a sabiendas" de que el PP no tiene "los votos para sacarla".

"CREO QUE VOX TIENE QUE SER COHERENTE"

"Es curioso que Vox nos plantea que presentemos una moción de censura y, a la vez, está utilizando todas las excusas posibles para no llegar a acuerdos en Extremadura y en Aragón, entre otras cosas porque tenemos campaña electoral en Castilla y León. Yo creo que Vox tiene que ser coherente", ha enfatizado.

Muñoz ha señalado que estos días escuchó a Abascal decir que "ellos no están por los carguitos" cuando les dicen que "entren en los gobiernos" autonómicos y ha recordado que hace cuatro años en Castilla y León --donde se formó el primer gobierno de coalición con Vox-- "toda la discusión giraba en torno a qué cargos iban a tener".

"Ahora ya no quieren, o sea, Vox saca el mejor resultado de su historia, pero no quiere entrar en los gobiernos para gestionar. Y entonces, ¿para qué se presentan? No sé cómo se lo van a explicar a la gente", ha exclamado.

ACHACA AL "ELECTORALISMO" LA ACTITUD DE VOX

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha afirmado que lo que no puede decir Vox es que el PP "tiene que presentar una moción de censura para acabar con Sánchez" y "no garantizar los gobiernos que los ciudadanos han querido que no sean de izquierdas en las comunidades autónomas".

"Entiendo que estamos en campaña, que hay que hacer electoralismo, yo lo entiendo todo. Pero, sinceramente, creo que no es lo que votan los españoles y los ciudadanos, que lo que están esperando es que nos sentemos de una vez y que lleguemos a acuerdos programáticos y de gobierno en las comunidades donde hemos tenido un magnífico resultado", ha manifestado.