El PP prepara el cierre de la comisión del Senado sobre el CIS tras año y medio de trabajo y la comparecencia de Tezanos

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos Tortajada, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del CIS, en el Senado, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, está preparando el cierre de la comisión de investigación sobre la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) tras año y medio de trabajo y después de acoger en diciembre las comparecencias del ministro Félix Bolaños y el presidente de la institución, José Félix Tezanos.

Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', la comisión de investigación del CIS ya no tiene previsto celebrar más comparecencias y se centrará en las próximas semanas en elaborar las conclusiones de su trabajo tras más de año y medio.

La comisión de investigación sobre la gestión del CIS se creó en julio del año 2024 para analizar el trabajo de José Félix Tezanos al frente de esta institución y en este año y medio han desfilado por ella un total de 18 comparecientes.

Además de Bolaños y Tezanos, los comparecientes han sido sociólogos, expresidentes del CIS, directores de consultoras y profesores universitarios.

TEZANOS REIVINDICÓ SU LABOR

Durante su comparecencia, Tezanos negó haber recibido instrucciones del Gobierno durante su labor al frente del organismo y enmarcó las críticas a su trabajo en una "estrategia política". "Yo soy absolutamente independiente", remarcó.

De hecho, aseguró que su sensación es que la crítica que se realiza al CIS no es "científica", sino de carácter político, y, en su caso, opinó que se había "exagerado demasiado".

El presidente del CIS tuvo un encontronazo con el PP en esta comisión, ya que recriminó a la bancada 'popular' su tono durante el interrogatorio, que tildó de "inquisitorio" en varias ocasiones.