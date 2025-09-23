Archivo - (I-D) El secretario general del PP, Miguel Tellado; La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 22 de julio de 2025, - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

Muñoz asegura que "los chanchullos de la familia de Sánchez están en los tribunales" y Tellado dice que "no es digno" del país que preside

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes, después de que la Audiencia de Badajoz haya confirmado el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez, que se trata de algo "inaudito" y, por lo tanto, "en cualquier democracia del entorno supondría la caída del Gobierno".

En concreto, la Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado enviar a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, tras desestimar los recursos que habían presentado

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Muñoz ha indicado que "ya no es una investigación prospectiva" y "no se puede acusar de que haya lawfare" porque "ahora es un tribunal el que acredita que al hermano de Sánchez, al secretario general de los socialistas en Badajoz y al asesor que trabajaba en la Moncloa se les abre juicio oral por prevaricación y tráfico de influencias".

Tras asegurar que "los chanchullos de la familia del presidente del gobierno están en los tribunales", Muñoz ha destacado que ante las informaciones que están conociendo "ni el presidente del Gobierno, ni nadie de su entorno ni del Ejecutivo ha dado una sola explicación". "Los españoles nos merecemos saber a qué se ha estado dedicando la familia del presidente del Gobierno con nuestros recursos públicos", ha subrayado.

A su entender, es "inaudita una situación de esta naturaleza en la democracia española". "En cualquier democracia de nuestro entorno esto estaría abriendo todas las portadas y supondría la inmediata caída del Gobierno del país", ha aseverado, para añadir que es "incomprensible que en este país no pase nada" ante noticias como ésta y que "se intente tapar todas estas cosas con otras cuestiones".

TELLADO: "ES UN ESCÁNDALO SIN PRECEDENTES"

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que el hecho de que el hermano del presidente del Gobierno y el líder del PSOE en Extremadura se sienten "en el banquillo de los acusados" es "un escándalo sin precedentes".

"Lo único que Sánchez puede ofrecer ya a los españoles es corrupción. No es digno del país que preside", ha afirmado el número dos del PP en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Además, Tellado ha deseado "suerte al ejército de guionistas de Moncloa" que, a su juicio, "andarán como locos buscando nuevos cebos con los que intentar camuflar tanta basura". "Aviso, el francomodín está muy manoseado y lo de utilizar al pueblo de Gaza es una indecencia", ha finalizado.