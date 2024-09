El PP propone aumentar los permisos de paternidad y que puedan ser utilizados libremente por las familias

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular propondrá incrementar los permisos de paternidad y maternidad con la libertad para poder utilizarlos cuando las familias lo consideren oportuno, con opción de sumar el del padre y el de la madre para que estos puedan cuidar de su hijo durante su primer año de vida.

Lo ha detallado este domingo en una entrevista a Radio Galega recogida por Europa Press el líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha destacado que su partido presentará la Ley de Conciliación "más ambiciosa de la democracia", que se prevé se registre este mes en el Congreso.

Feijóo ha señalado que se incluirá la gratuidad de las escuelas infantiles en la Ley, que tendrá en cuenta las condiciones específicas de las familias numerosas y de las familias monoparentales y propondrá desgravaciones y ayudas para sustituir a los padres y madres cuando disfrutan de sus permiso.

MODELO DE FINANCIACIÓN DE MAYOR CONSENSO

Sobre el sistema de financiación autonómica, Feijóo ha cuestionado que los recursos de la sanidad, la educación y los servicios públicos del conjunto de los españoles se dediquen a financiar el "cupo independentista".

"No podemos repartir el dinero de todos haciendo un apartado para mantener el Gobierno de Sánchez y la Generalitat de Cataluña, en manos del PSC", ha apuntado Feijóo, quien ha indicado que un nuevo modelo de país que supondría una ruptura constitucional y de la igualdad de los ciudadanos ante los servicios públicos.

Feijóo ha abogado por volver a un modelo de financiación de mayor consenso, que cuente con todas las CCAA, que pueda conseguir más recursos para los servicios públicos y que pondere adecuadamente cuestiones como el envejecimiento, la dispersión y el número de la población o el coste de la vida de las distintas autonomías: "Un sistema que valga para todos y entre todos".

"PURGA" EN EL PSOE

Sobre el Congreso Federal que celebrará el PSOE en noviembre, Feijóo ha asegurado que es una "purga" a los últimos militantes del partido que no están en acuerdo "con el sanchismo": "Es el momento de que el PSOE hable. Si se convierte en el partido de Sánchez, Page y Barbón perderán las próximas elecciones autonómicas por no ser consecuentes con lo que dicen y con la defensa de sus ciudadanos".

"Dicen que hay Gobierno para tiempo, pero lo que hacen es perder el tiempo. España necesita un Gobierno, no un pasatiempo", ha dicho Feijóo. También ha destacado que si no se sacan adelante los Presupuestos de 2025, sería la primera vez que en democracia que un Gobierno no es capaz de aprobar los PGE durante dos años consecutivos.

"BANDAZOS" EN POLÍTICA MIGRATORIA

Preguntado por la política migratoria de España, Feijóo ha lamentado que España dé "bandazos de forma constante" desde que Pedro Sánchez está al frente del Ejecutivo, y ha puesto en valor el plan de acción del PP y el Gobierno de Canarias para luchar contra "el descontrol migratorio".

"El PP propuso al Gobierno canario una solución en la que están de acuerdo 14 comunidades autónomas. Solo está en desacuerdo el PSOE", ha recalcado cuestionando que los socialistas no quieran financiar la atención a los migrantes, paralizar la migración irregular, ni activar los mecanismos de la UE para hacer frente a la emergencia.

"SÁNCHEZ, ACORRALADO POLÍTICAMENTE Y JUDICIALMENTE"

Además, Feijóo ha alertado de la "deriva" de Sánchez, quien está "acorralado políticamente y judicialmente", y que ahora lleva a cabo un "acoso brutal contra jueces, periodistas y medios de comunicación convencido de que desprestigiándolos puede permanecer en el poder".

Y sobre la situación de la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, ha indicado que a nivel político es "absolutamente reprochable" que se usase La Moncloa para que hiciese negocios y realizase actividades mercantiles en encuentros con empresarios de los que llegó a formar parte el propio Sánchez: "El presidente del Gobierno es cómplice y responsable".

"La agenda por corrupción que circunscribe la actividad del presidente del Gobierno supone un ambiente irrespirable en la política española", ha dicho refiriéndose a las investigaciones abiertas a la mujer y al hermano de Sánchez y al 'Caso Koldo'.