El PP propone que los jueces seleccionen a los candidatos al TEDH y critica el procedimiento elegido por el Gobierno

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ofrece una rueda de prensa tras el Comité de Dirección del PP, a 6 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado en el Congreso una proposición de Ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el objetivo de que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien seleccione a los candidatos nacionales a formar parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y de otros órganos jurídicos internacionales.

El PP ha registrado esta propuesta por considerar que el procedimiento elegido por el Gobierno de Pedro Sánchez para designar candidatos al TEDH está "incumpliendo" las líneas maestras del Consejo de Europa y es contrario a los estándares de independencia del Poder Judicial exigidos en la UE.

En la iniciativa, el PP plantea un plazo de tres meses para que el CGPJ apruebe un procedimiento para garantizar que las designaciones referidas se formalicen siguiendo los criterios de transparencia, publicidad, mérito y capacidad, a los que obligan tanto el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el resto de la normativa aprobada por el Consejo de Europa y el Tratado de la Unión Europea.

Los 'populares' justifican esta reforma para que "que no sea el Gobierno, el Poder Ejecutivo, quien seleccione jueces, sino que sea el propio Poder Judicial, a través del CGPJ, el responsable del proceso y con ello garantizar la no interferencia del poder ejecutivo en el judicial y los riesgos de control frente a la necesaria e irrenunciable independencia que debe blindarse".

Además, denuncia que el plazo otorgado para la solicitud de candidaturas ha sido de solo diez días: extremadamente corto" y muy inferior al que se dio en 2017, cuando sí fue acorde a los estándares fijados por el Consejo de Europa.

GAMARRA ALUDE A LA "OBSESIÓN DEL SANCHISMO DE CONTROLAR LA JUSTICIA"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha indicado que su partido es "coherente" y quiere "más garantías de independencia del Poder Judicial", de forma que no sean los políticos los que selecciones a los jueces sino el Poder Judicial.

"¿Qué objetivo tiene no hacerlo y que el Gobierno controle el órgano de selección? Evidentemente interferir desde el Poder Ejecutivo en la selección de jueces, alejándonos de las garantías de independencia exigibles en una democracia. Y son conocidas las tentaciones y obsesiones del sanchismo de controlar la Justicia", ha defendido Gamarra.