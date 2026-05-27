El PP prorroga la 'comisión Koldo' del Senado otros seis meses: "Resulta que el fango estaba en Ferraz"

Archivo - El senador del PP Alejo Joaquín Miranda durante la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para ampliar al menos otros seis meses más la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', que lleva ya más de dos años trabajando y ha acogido un total de 106 comparecientes.

Así lo ha aprobado este miércoles en el Pleno del Senado, donde se han producido acusaciones cruzadas entre PP y PSOE por la presencia de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de Ferraz.

"La UCO hoy registrando Ferraz, y lo único que no ha cambiado en todo esto ha sido su ataque ataque a la comisión, su intento de desprestigio de la comisión y su excusa de bulos y fango. Y al final que ha resultado que el fango estaba en Ferraz", ha proclamado el senador del PP Alejo Joaquín Miranda.

Por su parte, el senador socialista Alfonso Gil ha acusado al PP de no decir "toda la verdad" sobre la presencia de la UCO en Ferraz, a la vez que ha denunciado de "seguir alimentando las pistas de este circo". Con todo, ha acusado a los 'populares' de renovar esta comisión fuera de plazo y ha adelantado que estudiarán recurrirlo.

La comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' se creó en abril de 2024, por lo que lleva trabajando más de dos años y la previsión es que se siga alargando hasta final de la legislatura.

Por este foro han pasado figuras destacadas como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, varios ministros y otras autoridades. En total, la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' ha acogido un total de 106 comparecencias.

MÁS DE UN MES SIN REUNIRSE

Sin embargo, el PP ha ralentizado el ritmo de las comparecencias en esta comisión de investigación, que lleva sin reunirse más de un mes, cuando acogió el interrogatorio a un exsocio de la empresa investigada en el 'caso Plus Ultra' Sergio Sánchez y el del empresario vinculado a Zapatero Julio Martínez.

Y es que los 'populares' crearon hace unos meses otra comisión de investigación en el Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde últimamente están centrando todas las comparecencias.

Precisamente, los últimos acontecimientos relacionados con el 'caso Plus Ultra' han hecho que el PP focalice la comisión de la SEPI en esta trama y ha citado a varias personas vinculadas con el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero.