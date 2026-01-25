PP y PSOE acuerdan aumentar el sueldo de los senadores hasta un 2% en 2026

Archivo - El senador del PP Javier Maroto (d), y el presidente del Senado Pedro Rollán (i), durante un pleno en el Senado, a 17 de julio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de PP y PSOE en la Mesa del Senado han apoyado recientemente una propuesta para que las retribuciones percibidas por los senadores se vean incrementadas en consonancia con la subida pactada para los funcionarios de las Cortes Generales, que puede alcanzar hasta el 2% en el año 2026.

Así consta en el acta de la última reunión de la Mesa del Senado en 2025, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se informa del acuerdo para el incremento salarial de los funcionarios de las Cortes Generales en 2025 y 2026.

En concreto, a finales de diciembre se acordó aplicar, con efectos de 1 de enero de 2025, un incremento del 2,5% para los funcionarios de la Cortes Generales, que se percibirá en la nómina que corresponda en concepto de "atrasos".

Y para el año 2026 se acordó un incremento del 1,5% para estos funcionarios, que, en su caso, podría haber una subida adicional y consolidable del 0,5% una vez publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) los datos del IPC del año 2026, si la variación de dicho indicador es igual o superior al 1,5%.

CON PP Y PSOE DE ACUERDO

En base a estas subidas para los funcionarios, el vicepresidente primero del Senado, Javier Maroto (PP), consultó la posibilidad de que el incremento salarial también se aplicara a los senadores, anunciado que su grupo votaría a favor de este planteamiento.

Por ello, la letrada mayor del Senado recogió esta consulta e informó de que esta decisión corresponde a la Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría absoluta, aunque el PSOE también manifestó su voto favorable a aplicar esta subida.

Todos los senadores tienen una asignación constitucional idéntica, que asciende a 3.284,91 euros al mes, se percibe en 14 pagas y está sometido al régimen general de retención y tributación fiscales.

Además, los parlamentarios tienen diferentes complementos mensuales por razón de cargo y tienen derecho a las dietas e indemnizaciones por gastos para el desempeño de su función. La Cámara Alta paga 2.108,37 euros para los senadores de circunscripciones distintas a Madrid y de 1.005,48 euros para los electos o designados por Madrid.