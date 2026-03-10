PP y PSOE se reparten los puestos en la comisión de investigación del Senado sobre la red ferroviaria

Archivo - El senador del PP Francisco Bernabé Pérez muestra un paquete con tierra contaminada durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 20 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de investigación del Senado sobre el estado de la red ferroviaria ha echado a andar este martes tras la sesión constitutiva, en la que el PP y el PSOE se han repartido los miembros de la Mesa del organismo, que estará presidido por el 'popular' Francisco Martín Bernabé Pérez.

Esta comisión fue anunciada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona). Ahora, esta investigación parlamentaria ha quedado ya constituida y empezará sus trabajos en las próximas semanas.

De esta forma, el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, ostentará también la vicepresidencia primera, que ha recaído en Laureano León Rodríguez, y la secretaría primera, que ocupará Juan Pablo Martín.

Por su parte, el PSOE ha conseguido la vicepresidencia segunda, que será para María Jesús Álvarez González, y la secretaría segunda, para cuyo puesto ha sido designada Alfonso García Rodríguez.

La elección de los puestos de la Mesa ha salido adelante por asentimiento, si bien la senadora del PNV Dolores Etxano ha tomado la palabra para especificar que se abstenía.

Salvado el trámite, el recién nombrado presidente de la comisión ha tomado la palabra para reivindicar la "enorme responsabilidad" que asume ante los ciudadanos con la puesta en marcha de este plan de trabajo.

Asimismo, Martín Bernabé ha garantizado que "no habrá cuestión que se quede sin tratar, hecho, sin investigar, pregunta sin formular ni, por supuesto, compareciente por declarar".

"Creo que es nuestro compromiso con la verdad, con la justicia y, sobre todo, con las víctimas de los accidentes, y que debe ser compromiso de todos el que se cumpla hasta el final", ha reiterado el presidente de la comisión.