PP y PSOE se unen en el Congreso para instar al Gobierno a mantener el apoyo a Ucrania y respaldar su entrada en la UE

Los populares afean al Gobierno la compra de gas ruso y los socialistas les piden "altura de miras"

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha sacado adelante este martes una proposición no de ley con apoyo del PSOE por la que desde el Congreso se insta al Gobierno a mantener su apoyo a todos los niveles a Ucrania, a respaldar su entrada en la UE y a defender que cualquier negociación de paz incluya la presencia tanto de ucranianos como europeos.

La Comisión de Exteriores de la Cámara Baja ha avalado la iniciativa de los 'populares', a la que se ha introducido una enmienda presentada por los socialistas, con 27 votos a favor, tan solo uno en contra y siete abstenciones, entre ellas las de Vox y Sumar.

En concreto, el texto adoptado insta al Gobierno a "reafirmar el compromiso de la Unión Europea con la soberanía, independencia e integridad territorial de Ucrania y continuar brindando apoyo político, económico, financiero, humanitario y militar".

Asimismo, pide al Ejecutivo que exija "a la comunidad internacional que cualquier iniciativa de negociación incluya la presencia de la Unión Europea y de Ucrania, para evitar acuerdos perjudiciales que comprometan la estabilidad y seguridad de Europa" y que defienda que "cualquier acuerdo de paz respete los principios del derecho internacional".

También le reclama que respalde "la adhesión de Ucrania a la Unión Europea" y por último insta al Gobierno de Pedro Sánchez "mantener y reforzar el régimen de sanciones contra Rusia, garantizando su aplicación efectiva".

Durante el debate, el portavoz del PP, Carlos Floriano, ha sostenido que el objetivo del texto presentado no es otro que "reafirmar nuestro apoyo incondicional a Ucrania, al presidente (Volodimir) Zelenski y al pueblo ucraniano".

EL PP RESPONSABILIZA A PUTIN DE LA GUERRA

"No podemos permitir que se desvíe la atención ni que se repartan culpas", ha añadido el diputado del PP, subrayando que el "único responsable" del conflicto es Vladimir Putin y defendiendo que no se pueden "aceptar acuerdos que premien al agresor, ya que esto abona el terreno para futuras agresiones". "El agresor no puede ganar la guerra", ha zanjado.

En otro orden de cosas, Floriano ha indicado que su grupo observa "con preocupación como el actual Gobierno ha mantenido su apoyo económico al régimen de Putin, comprando más gas ruso que nunca" así como la "ambigüedad" que perciben dentro de la coalición, que consideran "inaceptable y socava nuestra posición en el escenario internacional".

Por ello, ha recordado que el PP ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que "explique detalladamente la postura de España ante este conflicto, la hoja de ruta que piensa seguir y los apoyos con los que cuenta para impulsarla".

EL PSOE APELA A LA UNIDAD

A su vez, el portavoz del PSOE, Sergio Gutierrez, ha afeado a su homólogo del PP los términos de su intervención. "Creo que es bueno que estemos juntos en este momento crucial, pero estar juntos significa también tener altura de mira en los discursos, no aprovechar cualquier resquicio para hacer oportunismo político", ha sostenido.

"Las circunstancias son muy delicadas en Ucrania y en el conjunto de la Unión Europea", ha incidido el diputado socialista, esgrimiendo que "si hay un momento en la historia en el que tenemos que tener altura de miras es en este".

"Creo sinceramente que su proposición no de ley es aprobable" pero, ha añadido Gutierrez, "lo que sí que es reprochable es que sigan haciendo estos discursos, incluso con la situación que tenemos ahora mismo en Ucrania y en la Unión Europea".