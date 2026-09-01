El PP rechaza la idea de Vox para debatir en el Congreso el delito de traición contra Sánchez: "Son fuegos de artificio"

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Sémper, durante una rueda de prensa en la sede del Partido Popular, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, ha rechazado este martes la propuesta de Vox para debatir en el Congreso el delito de traición contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por entender que "son fuegos de artificio".

Desde Vox sostienen que la entrada masiva de migrantes de finales de julio, además de una "invasión", fue un "acto de guerra" perpetrado por Marruecos y que en los días previos "había mucha información" que anticipaba que iba a ocurrir, e incluso el CNI trasladó un aviso pero "no se hizo nada al respecto".

Por eso, ven justificado acusar al Gobierno de un delito de traición o contra la seguridad del Estado, lo que implica un mecanismo especial regulado en el artículo 102.2 de la Constitución. Eso sí, Vox no puede hacerlo solo, ya que se requiere la firma de la cuarta parte del Congreso (88 diputados) y ser aprobado por mayoría absoluta en una votación secreta por papeleta en urna.

Sin embargo, Sémper ha descartado esa propuesta de Vox. "Son fuegos de artificio en un momento en el que estamos para cosas más grandes y cosas más importantes", ha zanjado en una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press.

FEIJÓO YA LA DESCARTÓ EN AGOSTO

El pasado mes de agosto, en una entrevista con Europa Press, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también descartó esa propuesta de Vox para acusar de traición a Sánchez ante el Supremo. Así, indicó que en este momento hay "una investigación, unas diligencias previas en un juzgado de la Audiencia Nacional que está estudiando qué es lo que ha ocurrido". Además, recordó que están a la espera de las explicaciones del presidente del Gobierno en el Parlamento, que se producirán este jueves en el Pleno.

Interrogado entonces si le preocupa que la crisis de Ceuta dé alas a Vox, Feijóo respondió: "A mí me preocupa que lo ocurrido en Ceuta humille nuestro país. Me preocupa que la política exterior española, la política interior, la política de defensa y el presidente del Gobierno hayan sido humillados por otro país. Y me preocupa profundamente la baja reputación que tiene el Gobierno de España con nuestros aliados".