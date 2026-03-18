El PP recorta la ventaja del PSOE en el CIS, mientras Vox pierde dos puntos tras el ataque de Trump a Irán

Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en marzo de 2026. - Europa Press

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de marzo, dado a conocer este miércoles, coloca de nuevo al PSOE en cabeza con una estimación de voto del 31,8%, pero los socialistas pierden ocho décimas en un mes y ven reducida en un punto su ventaja sobre el PP, ahora fijada en 8,5 puntos.

En esta encuesta, la primera tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, Vox registra una pérdida de apoyo de más de dos puntos y ahora se queda con un respaldo del 16,6%, mientras que Sumar se mantiene en el 7,1%.

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