Los votantes de Sumar prefieren a Sánchez y Rufián para presidir el Gobierno tras la retirada de Yolanda Díaz

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, durante una sesión plenaria en el Congreso- Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los votantes de Sumar en las elecciones generales de 2023 prefieren al socialista Pedro Sánchez y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para presidir el Gobierno, por delante incluso de la que fue su cartel electoral en aquellos comicios, Yolanda Díaz, que ya ha anunciado que no volverá a ser candidata a la Moncloa.

Así se refleja en el barómetro de marzo del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) cruzando los datos en función del recuerdo de voto de las personas entrevistadas en las últimas elecciones generales.

Al ser preguntados por quien prefieren como presidente del Gobierno, el 35,7% de quienes declaran haber votado a Sumar en 2023 apuesta por el socialista Pedro Sánchez y un 17,9% menciona a Rufián, que en las últimas semanas ha llamado a la izquierda del PSOE a pensar nuevas fórmulas para no dilapidar votos en las próximas elecciones.

Ambos superan a Yolanda Díaz, último cartel electoral de la coalición plurinacional, a quien prefiere el 13,9% de los votantes de Sumar. Eso sí, la encuesta se realizó unos días después de que la vicepresidenta segunda del Gobierno anunciara su decisión de no volver a presentarse.

E IRENE MONTERO, APENAS MENCIONADA

Y sólo un 4,7% de los votantes de Sumar en 2023, año en el que Podemos formó parte de la coalición electoral, quiere a la eurodiputada Irene Montero como presidenta del Gobierno.

En la encuesta del mes anterior, Sánchez también era el político preferido por los votantes de Sumar para presidir el Gobierno, con un respaldo del 30,2%, pero entonces Yolanda Díaz aún superaba a Rufián, con un 18,6% frente al 13,9% del portavoz de ERC, según los datos cruzados del CIS, recogidos por Europa Press.