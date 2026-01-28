El PP replica: "El PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y fomenta el clientelismo político"

Archivo - La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ofrece una rueda de prensa en la sede nacional del Partido Popular, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha acusado al PSOE de "mentir" sobre las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en relación con el censo y ha afirmado que el PSOE "sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo" y "está fomentando el clientelismo político a golpe de Boletín Oficial del Estado".

En concreto, el líder del PP ha afirmado en una acto en Zaragoza que la regularización "masiva" de inmigrantes que ha anunciado el Gobierno va contra la política migratoria europea y ha acusado al Ejecutivo de buscar ampliar el censo en España tanto con esa regularización como con la Ley de Nietos --aludiendo a las solicitudes de nacionalidad de "más de dos millones de personas"--, algo a lo que, a su juicio, "no tiene derecho".

Poco después, el PSOE ha reprochado al líder de la oposición que acuse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de querer "incrementar el censo electoral" con la regularización masiva de inmigrantes y ha dicho que, o bien "miente" o "no entiende cómo funciona" el sistema. "Nacionalidad y regularización no es lo mismo", han afirmado los socialistas en sus redes.

EZCURRA: "VAMOS A DESMONTAR, UNA VEZ MÁS, VUESTRAS MENTIRAS"

Ezcurra también ha recurrido a 'X' para responder al PSOE y "desmontar, una vez más", sus "mentiras", según sus propias palabras. En primer lugar, ha señalado que Feijóo "no ha hablado en ningún momento de censo electoral" y "sí de modificaciones en el censo".

Así, ha recordado que Feijóo se ha referido a la Ley de Nietos, por la que el Gobierno "va a conceder la nacionalidad española de origen a cerca de 2,5 millones de personas". "Esto sí modifica el censo, el censo de españoles residentes ausentes (CERA)", ha resaltado.

Ezcurra ha asegurado que Feijóo también ha hablado de "la regularización masiva y sin control, por la que el Gobierno dará la residencia legal a cerca 800.000 personas". Según ha agregado, "esto sí modifica el censo, el censo municipal".

A renglón seguido, la vicesecretaria del PP y eurodiputada ha explicado el "impacto de estas dos modificaciones en el censo desde el punto de vista del derecho a voto". Así, ha indicado que los españoles residentes ausentes "podrán votar automáticamente en todas las elecciones, salvo en las municipales"

Y los inmigrantes que hayan adquirido residencia legal por la regularización que tengan convenio de reciprocidad con España, podrán votar en las elecciones municipales, según ha agregado Alma Ezcurra.

Además, ha recordado que los regularizados procedentes de lugares como Iberoamérica, Filipinas, Andorra y Guinea Ecuatorial podrán solicitar la nacionalidad española tras sólo dos años. Y una vez obtenida, ha proseguido, podrán votar no solo en municipales sino también en el resto de elecciones.

"Conclusión: el PSOE sí pretende alterar el censo electoral en el medio plazo y sí está fomentando el clientelismo político a golpe de BOE. Y luego hablan de calidad democrática, y tal", ha enfatizado Ezcurra en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.