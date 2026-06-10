El PP replica a Puente tras llamar "inútil" a Feijóo: "Están muy nerviosos. Su fin está cerca"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este miércoles, después de que el ministro Óscar Puente haya llamado "inútil" al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que en el Gobierno "están muy nerviosos". A su entender, "su fin está cerca" y "ya ni amedrentan".

En concreto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha vuelto a lanzar un insulto al presidente de los 'populares, al que ha llamado "inútil" menos de un mes después de referirse a él como "imbécil".

Puente se ha lanzado contra Feijóo después del rifirrafe que ha mantenido este miércoles con Sánchez en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. El dirigente 'popular' volvió a pedir la dimisión del jefe del Ejecutivo y le dijo que pasará a la historia como "inductor, financiador y beneficiario del caso de corrupción más grave" en España, en referencia al 'caso Leire Díez'.

En un mensaje en su cuenta de 'X', recogido por Europa Press, el ministro ha señalado que Feijóo "perdió dos veces" contra el presidente del Gobierno y ha vaticinado que no conseguirá gobernar. "Ni toda la ayuda obscena que muchos te están prestando te va a servir de nada, inútil", ha espetado.

"YA NI AMEDRENTAN"

La portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja se ha hecho eco del mensaje del titular de Transportes y ha afirmado que en el Gobierno y en el PSOE están "muy nerviosos" ante los casos de presunta corrupción que les afectan.

A su entender, "su miedo es directamente proporcional al grado de insultos de Puente". "Ya ni amedrentan. Su fin está cerca", ha afirmado la dirigente del PP en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.