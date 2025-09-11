El PP reprobará por tercera vez a Óscar Puente en el Senado y le acusa de "chapotear" en la corrupción

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

Alicia García critica el "caos ferroviario" en España y dice que el ministro se dedica a "tapar la corrupción" del Ejecutivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que su grupo presentará una moción en el próximo pleno de la Cámara Alta para reprobar, por tercera vez, al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha acusado de estar "chapoteando" en la corrupción y a quien ha responsabilizado del "caos ferroviario" que, a su juicio, sufre España.

En una rueda de prensa desde el Senado, García ha cargado contra el ministro por dedicarse a "tapar la corrupción" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escondiendo la "red de tráfico de poder" del 'caso Koldo' con "una auditoría falsa" en su Ministerio y negándose a "esclarecer" si hubo "mordidas en obras públicas".

"Reprobaremos a Puente por tercera vez. No hay dos sin tres y es el ministro que más se lo merece, que centra toda su atención en las redes sociales y no en las redes ferroviarias", ha esgrimido la dirigente 'popular'.

PUENTE, "PORTAVOZ SANCHISTA" QUE "MENOSPRECIA A LAS MUJERES"

Bajo su punto de vista, el titular de Transportes "no es ministro", sino el "portavoz sanchista, que insulta, ridiculiza y menosprecia a las mujeres, en especial a las senadoras del PP que critican al Gobierno". A renglón seguido, le ha reprochado que "use recursos públicos" para "investigar a senadores para posteriormente atacarlos por los personal".

Sobre la situación de los trenes en España, García ha lamentado que España haya pasado de ser un "referente mundial" en la alta velocidad a un "referente por el caos ferroviario", y que su respuesta a los usuarios, ha dicho, haya sido "que se aguanten, que no molesten, que no va a mover un dedo para solucionarlo".

Con ello, ha cargado contra un Gobierno "que no funciona" y "no es capaz de legislar", que no tiene presupuestos, que se dedica a "bloquear iniciativas del PP" en el Congreso de los Diputados y que, finalmente, está "asfixiado por la corrupción".

De salir adelante la moción, será la tercera vez que los 'populares', que tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, reprueben a Puente por lo que ellos consideran como el "caos ferroviario" de España.

La primera vez fue en septiembre de 2024 y, en aquella ocasión, el PP criticaba las incidencias sufridas en las redes de alta velocidad y Cercanías durante el verano. Aunque los votos del PP bastaban para sacar adelante la propuesta, Junts y ERC, socios del Ejecutivo, se sumaron al reproche institucional y votaron a favor.

La segunda reprobación llegó en mayo de 2025. Esta vez, los 'populares' sí hicieron uso de su mayoría absoluta para aprobar la moción, ya que ERC y Junts, no apoyaron esta vez la iniciativa, que también censuraba el "caos ferroviario" en España.