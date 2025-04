El PP reprocha al Gobierno que encuentre "atajos" para Defensa pero no para las ayudas de la dana

El diputado del PP Juan Bravo interviene durante un pleno donde se debate la toma en consideración de dos proposiciones de ley, en el Congreso de los Diputados, a 11 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha reprochado este lunes al Gobierno que sí encuentre "atajos" para Defensa, tras anunciar una partida de 2.000 millones de euros en seguridad, pero no para las ayudas de la dana, criticando así que el Ejecutivo "esté instaurado en hacer trampas continuas".

"Este Gobierno, que se ha instaurado en hacer trampas continuas para justificar por qué no da dinero a las ayudas a Valencia, y sin embargo sí que encuentra atajos en defensa", ha declarado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, anunciase este sábado una nueva transferencia de crédito de 2.084 millones de euros prevista para inyectar fondos al Ministerio de Defensa y asegurase que esta "no tiene ninguna característica especial" y deriva de que el país funciona con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados.

En este sentido, y preguntado por qué le parece gobernar sin PGE, Bravo ha asegurado que "lo que hay que hacer" es "ir a elecciones, ganar las elecciones y cambiar el sistema" para "poder demostrar que existe otra forma de gobernar": "Esa es la mejor respuesta".

"Yo hacía el otro día una comparativa: si fuésemos los directivos de un equipo de fútbol y el delantero no metiese goles ¿qué haríamos? Coger otro delantero, ¿no? Entonces, una ministra de Hacienda que no hace presupuestos, ¿qué finalidad tiene? Si el entrenador no gana partidos, lo cambiamos", ha explicado en jerga futbolística.

Con ello, ha remarcado que es una "irregularidad constitucional" no tener cuentas públicas, alegando que, en su opinión, el Ejecutivo no los presenta para "no mostrar la debilidad que tienen", puesto que "aunque intentan negociar con todas las formaciones políticas, luego en la práctica pierden".

"A pesar de que son la mayoría progresista y todos esos artículos bonitos que se ponen en su entorno, la realidad es que han perdido más de 100 votaciones", ha esgrimido, para después lamentar y calificar de "incomprensible" que Montero "quiera fragmentar la Agencia Tributaria".

NO COMPARTE EL VETO DEL GOBIERNO A VOX

Cuestionado también por cómo plantea el PP las relaciones con Vox, en especial para los presupuestos autonómicos y ante la defensa de los de Santiago Abascal de la política de Donald Trump, Bravo ha respondido que su partido no está "ni en insultar al presidente de Estados Unidos, ni en tampoco aceptar todo lo que diga", recalcando así que "en el punto medio está la virtud".

"Es cierto que el que no se reciba o que no se atienda a todas las formaciones políticas, si aplicásemos el mismo criterio nosotros podríamos pensar que como Sánchez ha insultado a Trump y nosotros creemos que eso no es la vía, no nos tendríamos que reunir (...) Dejar fuera a alguien, nosotros eso no lo compartimos", ha concluido.